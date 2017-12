La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Rugby:

Ganó sus tres partidos de la etapa clasificatoria en Monte Grande y luego, tras una victoria y una derrota, quedó eliminado por diferencia de gol en la segunda fase. El pasado fin de semana se disputó la 22ª edición del Seven a Side de División Superior de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Y Ciudad de Campana compitió en la categoría Ascenso, quedando eliminado en la segunda etapa por diferencia de gol. La primera la disputó el sábado en Monte Grande, en el marco de la Zona 4. Fue entonces que los dirigidos por César Gigena y Nicolás Danylyszyn consiguieron tres victorias en tres presentaciones: 21-14 a Obras Sanitarias; 19-12 a Italiano; y 34-0 a Marcos Paz. De esa manera avanzó a la segunda etapa, que se jugó el domingo en el Club Regatas Bella Vista, donde los Tricolores quedaron eliminados por diferencia de gol luego de caer 19-5 ante Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó y de superar 12-7 a El Retiro. Los jugadores que representaron al CCC en este Seven a Side fueron: Carlos Díaz, Federico Sfreddo, Martín Lescano, Juan Francisco Calvi, Pablo Maza, Alexis Vélez, Facundo Cerda, Franco Velázquez, Cristián Guiles Delgui y Adrián Lugo. La revancha será el año próximo, cuando el CCC tenga una nueva posibilidad de seguir escalando posiciones en el ranking de esta modalidad para lograr la clasificación a la Zona Campeonato de este torneo de Seven organizado por la URBA.



