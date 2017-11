Por la 11ª fecha, Villa Dálmine visitará el domingo desde las 18 horas a San Martín en La Ciudadela Ya está confirmada la programación y los árbitros para la 11ª fecha del Nacional B, que tendrá a Villa Dálmine enfrentando como visitante a San Martín de Tucumán. El encuentro se jugará desde las 18 horas en La Ciudadela y tendrá a Sebastián Ranciglio como árbitro principal. Será la tercera vez de este referee con el Violeta, que fue derrotado por el mismo marcador las dos oportunidades anteriores con Ranciglio, ambas como visitante: 2-1 frente a Brown en Adrogué el pasado 11 de junio; y 2-1 frente a Boca Unidos en Corrientes, un mes después. Hasta el momento, la campaña como visitante del equipo De la Riva en esta temporada marca una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro presentaciones. En tanto, en Mitre y Puccini se mantiene perfecto: cinco triunfos en cinco encuentros. Así es el actual líder del Nacional B. Y con la ilusión de sostenerse en ese lugar viajará este fin de semana rumbo a Tucumán. SE SUSPENDIÓ LA RESERVA. Debido a la ausencia de la terna arbitral, ayer se suspendió el encuentro del Torneo de Reserva del Nacional B que Villa Dálmine iba a dispuar frente a Deportivo Morón en el estadio de Mitre y Puccini. Según trascendió, los árbitros tenían agendado el partido a las 17 horas, mientras que ambos clubes habían acordado jugar a las 9 de la mañana.

Foto: Twitter @VilladalmineOK NACIONAL B – FECHA 11 VIERNES - 20.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Aldosivi / Pablo Díaz SÁBADO - 17.00 horas: Brown (A) vs All Boys / Gerardo Méndez Cedro - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Gimnasia (J) / Pablo Dóvalo - 19.05 horas: Instituto vs Quilmes / (TV) / Bruno Bocca - 21.00 horas: Juventud Unida vs Boca Unidos / Cristian Cernadas DOMINGO - 17.00 horas: Guillermo Brown vs Mitre (SdE) / Darío Sandoval - 17.00 horas: Flandria vs Deportivo Morón / Héctor Paletta - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs Dep. Riestra / Maximiliano Ramírez - 18.00 horas: San Martín (T) vs Villa Dálmine / Sebastián Ranciglio - 18.05 horas: Agropecuario vs Atlético de Rafaela / (TV) / Luis Álvarez LUNES - 20.30 horas: Santamarina vs Los Andes / Yamil Possi - 21.05 horas: Almagro vs Sarmiento / (TV) / Alejandro Castro

#PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como visitante el domingo desde las 18 horas frente a @CASMOficial. #VamosViola. pic.twitter.com/67zYQCKhzy — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 28 de noviembre de 2017

Villa Dálmine:

Sebastián Ranciglio será el árbitro en Tucumán

