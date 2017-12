La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/nov/2017 Primera D:

Carlos Hernández; ”Queremos terminar este semestre lo mejor y más rápido posible”







Luego del empate ante Centro Español, el entrenador de Puerto Nuevo reconoció que el equipo atraviesa un presente complicado por las lesiones y suspensiones. Y aceptó que se equivocó en la formación ante Real Pilar, que le ganaría los puntos al Auriazul. "Es para rezarle a la virgen", dice Carlos Hernández y, en esa frase, encierra todo su fastidio por la concatenación de episodios que han atentado contra un mejor presente de Puerto Nuevo. Lesiones, expulsiones y hasta errores administrativos que podrían costarle los tres puntos ganados frente a Real Pilar (encuentro en el que alistó a siete mayores de 23 años cuando lo máximo permitido es seis). "Queremos terminar este semestre lo mejor y más rápido posible", aseguró el "Bocha" luego del empate del martes frente a Centro Español en cancha de Atlético Lugano. Las lesiones de Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Octavio Ábalos y Alexis Merlo, entre otros, han complicado al entrenador de la misma manera que las suspensiones (en la última fecha no jugaron ni Germán Águila ni Tadeo MacIntyre, quien todavía debe pagar con dos partidos más). "Nunca pudimos armar un equipo igual, en todas las fechas jamás repetimos equipo. Creo que pasa por ahí. En la semana trabajás con unos jugadores y después por una cosa o la otra se enferman o no están. Hoy no estuvo (Alex) Curto que era una alternativa. Tiene mucho estado físico y es de llegar a todos lados, pero tenía un examen y no pudo venir", se lamentó el director técnico Auriazul tras la igualdad ante Centro Español En cuanto al partido contra el Gallego, el entrenador señaló: "En el primer tiempo creo que regalamos mucho la pelota, no estuvimos finos. El segundo tiempo tratamos de manejar la pelota. Si bien no fuimos claros superiores, tuvimos la tenencia de la pelota. Ellos tuvieron una muy clara y nos salvamos en esa. Después no nos llegaron demasiado. Llegaron con pelotas cruzadas, y nos complicaban en la segunda pelota. Pero estuvimos atentos, estuvimos bien". Igualmente, Hernández reconoció que el punto no le deja un buen sabor: "Empatamos demasiado en este semestre. Me voy con un sabor amargo por todo lo que viene pasando: las lesiones y la quita de puntos, que seguramente se los van a dar (a Real Pilar). Te amarga un poco todo esto, pero bueno, hay que hacerse cargo. Yo creo que soy muy responsable en esto y tenemos que trabajar y prepararnos de la mejor manera para el próximo partido, para tratar de ganar contra Atlas y subir los escalones que tenemos que subir." Finalmente, consultado sobre la mala conformación de la planilla ante Real Pilar, algo que le costaría en los escritorios de AFA los tres puntos ganados en cancha de Villa Dálmine, "Bocha" se hizo cargo de la situación: "Me equivoqué. Pido disculpas a todos los portuarios, a toda la gente, porque alguien se tiene que hacer responsable de esto y me hago cargo".

SIN SUERTE. "NUNCA PUDIMOS REPETIR UN MISMO EQUIPOS", SE LAMENTÓ BOCHA.



Primera D:

Carlos Hernández; ”Queremos terminar este semestre lo mejor y más rápido posible”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: