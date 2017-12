La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/dic/2017 HCD:

Los concejales y consejeros escolares electos asumen el jueves 7 de diciembre







Ese mismo día se realizará también la sesión preparatoria del Concejo Deliberante, cuando se elegirán las autoridades del cuerpo. En las últimas horas se confirmó que el próximo jueves 7 de diciembre se realizará la asunción de los concejales y consejeros escolares electos el pasado 22 de octubre. Ese jueves a las 10 también se realizará la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante, donde serán elegidos el presidente, los dos vicepresidentes y el secretario del cuerpo legislativo local. Hasta el momento, las voces respecto a las futuras autoridades del HCD Campana han sido diversas y no muestran puntos de cercanía para un consenso. Desde Cambiemos han asegurado que la Presidencia le debe seguir perteneciendo al oficialismo por el resultado de las últimas elecciones legislativas (cuando se impuso con el 41,7% de los votos) y por ser la primera minoría (tendrá un bloque de nueve concejales). "Esperamos que los concejales de la oposición actúen de cara a los vecinos, sin defender intereses personales, y respeten los resultados, la historia del HCD y también que Cambiemos es la primer minoría, claramente", señaló tiempo atrás el radical Luis Gómez. En cambio, desde la oposición esperan poder llegar a un consenso para proponer un candidato propio y despojar así de la Presidencia a Cambiemos. Sin embargo, todavía no habían trascendido nombres con fuerzas, especialmente después de lo sucedido en la sesión ordinaria de la semana pasada, cuando la UV Más Campana habilitó el quorum y permitió que el oficialismo votase favorablemente el Presupuesto Municipal 2018, entre otros expedientes. "Sería muy bueno que (el presidente) salga de la oposición. Pero acá hay una realidad: si cada uno pone su candidato y no nos ponemos de acuerdo, obvio que va a ganar el oficialismo", aseguró días atrás Carlos Gómez, concejal de la UV Más Campana. EL FUTURO HCD. El mismo jueves 7 de diciembre, pero por la tarde (a las 18 horas) se realizará la asunción de los 10 concejales electos en octubre (cinco de Cambiemos, tres de Unidad Ciudadana y dos de la UV Más Campana). Una vez que asuman los concejales electos, el próximo Concejo Deliberante de Campana quedaría compuesto por los siguientes cuatro bloques: Cambiemos (9): Sergio Roses, Romina Buzzini, Carlos Cazador, Marina Casaretto, Diego Lis, Luis Gómez, Alejandro Deppeler, Miriam Cazenave y Norma Ibarra. PJ-Unidad Ciudadana (7): Rubén Romano, Romina Carrizo, José Insausti, Soledad Calle, Luis Chesini, Osvaldo Fraticelli y Félix Reynoso. UV Más Campana (3): Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez. Frente Renovador (1): Marco Colella. CONSEJEROS ESCOLARES. Por su parte, los nuevos consejeros escolares también asumirán el jueves 7, pero a las 11.30 horas en el edificio del Jardín de Infantes Nº 901. Ese día, Nancy Cabrera, Mario Luna y Vanesa Surita (todos de Cambiemos) se sumarán al Consejo Escolar para trabajar junto a la Presidenta, Nelda García; el tesorero, Martín Aquino; y Rosana Frattini (del PJ-FpV, quien todavía tiene mandato por dos años más).

CON LA NUEVA CONFORMACIÓN, CAMBIEMOS PERDERÁ LA MAYORÍA PROPIA PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS.



SERGIO ROSES FUE REELECTO Y TENDRÁ OTRO MANDATO DE CUATRO AÑOS EN EL CONCEJO DELIBERANTE. PODRÍA SER PRESIDENTE POR OTROS DOS AÑOS.



