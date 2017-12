La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/dic/2017 Alejandro Rofman disertó sobre economías regionales en el Banco Credicoop







Fue en una presentación organizada por la Comisión de Asociados de la entidad bancaria. El economista cuestionó la política agropecuaria del Gobierno y advirtió sobre el porvenir de los pequeños y medianos productores. La Comisión de Asociados del Banco Credicoop invitó al economista Alejandro Rofman a la ciudad para ofrecer una charla sobre "Política Pública Neoliberal y Situación de las Economías Regionales en los años 2016 y 2017". "En realidad, cuando se habla del campo se habla de una ficción: el campo no son los grandes ganaderos ni los grandes pools de siembra de la pampa húmeda, sino mucho más que eso. Los pequeños y medianos productores que proveen de alimentos al consumo diario de la población argentina –o de materias primas para fabricarlos- son las tres cuartas partes de los productores agrarios del país. Ese es el auténtico y más valioso capital que tiene la actividad con la tierra", comenzó explicando. Rofman, doctor en Economía y profesor honorario de la UBA, señaló que la situación de estos productores "no tiene nada que ver con la exportación de carne vacuna al exterior ni con la soja como elemento centro", sino que es "otro campo: el de quien produce con su familia viviendo donde lo hace, no en la Avenida del Libertador". "Entonces, por un lado se trata de reivindicar el rol de esos productores (pequeños y medianos) y, por otro, diseñar una política que los respalde, que los apoye", sostuvo. Dicha política, según el especialista, debe evitar que sean "explotados por los intermediarios" para, en cambio, buscar la "normalización de la propiedad de la tierra", defender los "créditos con una baja tasa de interés" y la incorporación de "tecnología avanzada compatible con la capacidad de formación y financiamiento". Hasta hace dos años, este proceso había avanzado "como nunca antes", consideró Rofman. "Nadie lo puede negar", aseveró. En ese sentido, marcó como un hito la creación de la Secretaria de Agricultura Familiar, generada en el 2010 para proveer herramientas como las propuestas por el economista. "Tenía más de mil profesionales y técnicos trabajando en el apoyo a la pequeña producción rural en cada rincón de la Argentina", afirmó. Al desempeño de esta entidad, Rofman sumó la Ley de Promoción de Agricultura Familiar, sancionada en el 2014 y que hoy "está sin funcionar". "Evidentemente, hay un boicot a la existencia de un proyecto que tiene que ver con la existencia y la vida de los productores familiares de todo el país", cuestionó. "En cambio, se nombra como ministro de Agroindustria a un personaje funesto, que es presidente de la Sociedad Rural Argentina, la agrupación de los más grandes terratenientes. No son más que 6 o 7 mil los socios de la Sociedad Rural, cuando en el campo hay 320 mil productores", añadió. Rofman sostuvo que el Gobierno nacional tiene la convicción de "hacer descansar la política agropecuaria en ese minúsculo y privilegiado sector", estrategia con "resultados previsibles", entre los que se encuentra el agudizamiento de problemas de larga data. "El enfoque conservador es que el mercado solo va a resolver los problemas, cuando en realidad el mercado solo mata: elimina la pequeña producción, aumenta la concentración de la tierra, estimula la intermediación parasitaria", explicó. "Para colmo han abierto la importación. Hay sectores muy dañados por esto, como los que producen carne porcina, que habían avanzado mucho en la dieta familiar durante los últimos años. El futuro es muy incierto, hasta ahora las soluciones no han aparecido, solo ausencias muy grandes del Estado en la regulación de los procesos productivos", advirtió. Por último, abordó el acuerdo de comercio que podría firmarse entre el Mercosur y la Unión Europea durante el próximo G20. Aseguró que tiene "la única intención de favorecer a la agricultura de negocios" para poder "entrar con sus productos en el mercado europeo". "Sin embargo, va a ser muy difícil que lo logre, porque en Europa sobre todo hay una férrea política proteccionista comandada básicamente por los productores de carne, que verían desplazada su capacidad de venta interna", avisó. "(Además) está el peligro que, en compensación al ingreso de productos al mercado europeo, se abran nuestras fronteras a productos manufacturados que son la base productiva de centenares de miles de trabajadores y empresas locales", agregó, ya que la industria argentina "no está en condiciones de competir". Antes de su exposición, Rofman fue presentado por uno de los asociados al banco, el exconcejal Juan Ferrari. "Dentro de las actividades que tenemos que generar desde la Comisión están estas charlas a la comunidad", explicó. "El Banco Credicoop tiene representación en 23 provincias, y en mucho de los lugares concentra economías regionales: es el caso de Cuyo, del Alto Valle de Río Negro, la misma Pampa Humedad. El banco está siempre para apoyar esa actividad, por eso la temática que hoy va a tocar el Dr. Rofman", comentó.

LA ACTIVIDAD FUE ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE ASOCIADOS DEL BANCO CREDICOOP.





ROFMAN, DOCTOR EN ECONOMÍA Y PROFESOR HONORARIO DE LA UBA, ESTUVO ACOMPAÑADO POR JUAN JOSÉ FERRARI, DE LA COMISIÓN DE ASOCIADOS DEL BANCO CREDICOOP DE CAMPANA



Alejandro Rofman disertó sobre economías regionales en el Banco Credicoop

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: