Mañana, el Taller de Arte Sebastián Franco realiza su Muestra Anual en el Club Ciudad









TODOS LOS EXPOSITORES Quienes expondrán en la muestra son: Marcos Acosta, Thiago Valentín Albarracin, Leyla Almada, María Florencia Almada, Gabriela Balzano, Nicolás Bartolini, Eliana Magallán Bordolijo, Cintia Cardozo, Micaela Casentini, Emma Yasmin Castell, Carolina Giselle Catto, María Comelli, Iván Enrique, Loreley Falcon, Valeria Farías, Mariana Fernández, Felicitas Ferreyra, Sofía Anahí Ferulano, Sebastián Franco, Matías Gauna, Santiago Gómez, Emilia Jovanny, Maribel Laserna, María Cristina Luján, Micaela Maidana Miño, Mauro Maltagliati, Rodrigo Martínez, Benjamín Elías Miller, Rafael Páez Morales, Mateo Moreno, Amaranta Ortega, Mónica Perazzo, Leandro Pérez, Silvana Preiser, Fernando Martín Reinas, Maximiliano Remedi Cozzi, Pilar Sofía Ríos, Sofía Solís, Maribel Vallejos, Marisa Vera, Vicente Manuel, Ayelén Vozar y Bautista Zaffalon La cita, de entrada libre y gratuita, es a las 19.30 horas. Formatos digitales, impresiones y mucha pintura se observará en el Salón Cultural. Mañana sábado, el Taller de Arte de Sebastián Franco expone los trabajos realizados durante el año. Alrededor de 50 alumnos presentarán sus obras desde las 19.30 horas en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana. Sebastián Franco (43) es el director del taller, pero trabaja con un equipo de docentes de forma coordinada. Micaela Casentini y Lorena Fariña trabajan con los chicos; Agustín Di Tommaso trabaja en animación 2D y 3D, para darle vida a un objeto o personajes a través de herramientas digitales; y Nicolás Bartolini trabaja en arte digital, ilustraciones y pintura digital. Desde niños de 4 años a personas adultas; desde principiantes a gente avanzada, todos toman el taller como estudio de forma académica y otros meramente como forma de distención u ocio. "Como docente sigo la búsqueda de cada alumno. Hay muchas variantes en el arte y comprendo desde que son lenguajes artísticos. Yo por ejemplo me dedico a los lenguajes tradicionales", le comentó Franco a La Auténtica Defensa. Sebastián hace 7 años que tiene el Taller de Arte como proyecto personal y cuenta que todos los años son temáticas distintas de exposición. En este caso es la Pintura y Figura Humana. Dentro de su taller se dicta: Talleres de educación infantil desde los 4 hasta 12 años (proyecto educativo de arte, aparte de conocer técnicas y materiales también conocen artistas y se familiarizan con la historia del arte); Talleres de ilustración digital; Taller de Animación Digital; y el Taller de Dibujo, Escultura y Pintura. Este sábado se podrán observar estos trabajos sobre telas y bastidores con acrílicos y oleos dentro de lo tradicional, planteando cuestiones que tienen que ver con la pintura actual. Franco desmitifica algunas versiones: "No es verdad que la pintura desapareció. Es un lenguaje que lo tenemos naturalmente desde chicos: pintamos y dibujamos, tratamos de entender el mundo y el entorno a partir de ese lenguaje". A manera de reflexión, el director afirma que encontró en el dibujo y la pintura un lenguaje para reflexionar y pensar: "El arte está relacionado íntimamente con lo vital, con esa cuestión de exteriorizar una interioridad. Estamos muy contentos porque se trabajó mucho. En el arte eso es importante. La muestra es resultado de mucho trabajo. Atrás de cada cuadro hay mucha observación, preparación".

El Taller de Arte Pintura, Dibujo y Escultura del estudio de Sebastián Franco. "Me formé de manera particular en lo que es dibujo y escultura" Desde los 6 años que Sebastián Franco pinta y hace dibujos. Vivió en Buenos Aires, donde estudió el Profesorado de Escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Hizo la Licenciatura en Arte en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación "Ernesto de la Cárcova", donde terminó en el año 2000 presentando su tesis. Vivió unos años en Montevideo (Uruguay) y fue alumno del taller particular del escultor Aurelio Macchi ("Uno de mis maestros", reconoce Franco). También es admirador de Juan Maffi, otro escultor. "Me formé de manera particular en lo que es dibujo y escultura", cuenta Sebastián. En 1991 comenzó en la Escuela de Arte Campana como docente y en la actualidad sigue trabajando allí, donde se desempeña como Jefe de Área de Arte Visuales.





