FIXTURE CIUDAD Fecha 1: Visita a Defensores Unidos (01/12) Fecha 2: Local vs Regatas (SN) (08/12) Fecha 3: Visita a Sportivo Pilar (18/12) Fecha 4: Local vs Astillero Río Santiago (22/12) Fecha 5: Libre (26/01/18) Fecha 6: Local vs Defensores Unidos (02/02) Fecha 7: Visita a Regatas (SN) (09/02) Fecha 8: Local vs Sportivo Pilar (16/02) Fecha 9: Visita a Astillero Río Santiago (23/02) Fecha 10: Libre (02/03) Enfrenta desde las 21 horas a Defensores Unidos en Villa Fox. Por el arrastre, el Tricolor arranca el Grupo C en la cuarta posición. Luego de una primera fase muy irregular, en la que terminó en la cuarta posición de su zona, Ciudad de Campana prácticamente no tiene margen de error en la segunda fase de este Torneo Provincial de Clubes 2017/18. Por eso, el arranque de esta etapa será clave para el equipo que conduce Fabián Timmis, que esta noche estará enfrentando como visitante a Defensores Unidos de Zárate desde las 21 horas. El Tricolor quedó 14º en la General y, por ello, cayó en el Grupo C de esta segunda fase con quienes finalizaron en los puestos 3, 6, 10 y 18 de esa misma tabla General. Curiosamente fueron: Regatas de San Nicolás, Defensores Unidos de Zárate, Sportivo Pilar y Astillero Río Santiago de Ensenada, todos equipos a los ya enfrentó dos veces en la primera fase, porque compartió zona con Regatas (SN), Sportivo Pilar y Astillero Río Santiago, mientras que Defensores Unidos resultó ser su cruce interzonal. Claro, ahora arrancarán con un arrastre del 50% de los puntos obtenidos en esa primera etapa del torneo, algo que deja al CCC en la cuarta posición de la Zona, porque Regatas arrastró 9 puntos; Defensores Unidos, 8,5 puntos; Sportivo Pilar, 7,5 puntos; Ciudad de Campana, 7 puntos; y Astillero Río Santiago, 6,5 puntos. Y como para clasificar a playoffs debe terminar entre los mejores tres de la zona, surge fácilmente la conclusión de que el margen de error del Tricolor es mínimo. "En este momento estaríamos quedando afuera, así que vamos a tener que hacer una muy buena segunda fase para poder clasificar. Sería muy bueno para el plantel empezar ganando este viernes para sumar confianza y acomodarnos un poco mejor", contó el escolta Francisco Santini. "Creo que tenemos muchas cosas para mejorar. Lo principal es la defensa, ya que en muchos partidos nos hicieron más de 80 puntos. Tenemos que estar más concentrados y tratar de que el rival tire incómodo en la mayoría de las posesiones. Ofensivamente también hay que mejorar, ya que para mí forzamos muchos tiros en vez de hacer uno o dos pases más para encontrar un tiro más cómodo. Eso va a hacer que mejoremos nuestros porcentajes que no fueron buenos", agregó el goleador Tricolor.

TERCERA VEZ. CIUDAD Y DEFENSORES UNIDOS YA SE ENFRENTARON EN DOS OPORTUNIDADES EN ESTE PROVINCIAL.SE REPARTIERON TRIUNFOS COMO LOCALES. LAS ZONAS DE LA SEGUNDA FASE Zona A: 1) Atenas de La Plata, 10 puntos; 2) Independiente de Tandil, 8 puntos; 3) Independiente de Zárate, 6,5 puntos; 4) Colón de Chivilcoy, 6 puntos; 5) Defensores de Villa Ramallo, 5,5 puntos. Zona B: 1) Gimnasia de Pergamino, 9,5 puntos, 2) Los Indios de Junín, 8 puntos; 3) Juventud Unida de Cañuelas, 7 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 6,5 puntos; 5) Hogar Social de Berisso, 5,5 puntos. Zona C: 1) Regatas de San Nicolás, 9 puntos; 2) Defensores Unidos, 8,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 7,5 puntos; 4) Ciudad de Campana, 7 puntos; 5) Astillero Río Santiago, 6,5 puntos. Zona D: 1) Sarmiento de Coronel Suárez, 8,5 puntos; 2) Somisa de San Nicolás, 8,5 puntos; 3) Estrella de Bahía Blanca, 8 puntos; 4) Racing de Olavarría, 7,5 puntos; 5) Unión y Progreso de Tandil, 6,5 puntos. Esta etapa definirá los cuatros equipos que accederán directamente a Cuartos de Final (los primeros de cada zona) y los ocho que disputarán el repechaje (se cruzarán los 2º contra los 3º para definir los otros cuatro equipos que jugarán Cuartos de Final).

