Bomberos: una semana sin teléfono

Así lo confirmó ayer el Jefe Dappiano. El problema ya fue solucionado parcialmente por Telecom. "Sí es verdad, aunque no lo crean, estuvimos una semana sin ninguno de los 3 teléfonos. Tal vez más, no lo sabemos. Pero desde que nos dimos cuenta pasó al menos una semana", le dijo ayer a La Auténtica Defensa el Jefe de Bomberos Hernán Dappiano. Según explicó, la empresa recién pudo reestablecer el servicio del 100 y el 428716 una semana después de realizado el reclamo. Y quedaba pendiente el 422677 que, supuestamente, estaría funcionando hoy. "Gracias a Dios nos manejamos con bastante normalidad igual, a partir de los teléfonos celulares de los propios voluntarios y de las alertas que fuimos recibiendo del Comando Patrulla. No tuve ninguna devolución técnica sobre por qué cayeron las tres líneas, y por qué tardaron tanto en repararlas. Sí, me parece, que tendrían que habernos dado prioridad", reflexionó Dappiano.



