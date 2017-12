La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/dic/2017 Hóckey sobre Césped:

Luego de una gran temporada, ambas categorías cayeron ante San Lorenzo "B" y no lograron superar los Cuartos de Final del Reubicación "E-F". No pudo ser para las chicas de la Sexta y Séptima División del Campana Boat Club. Tras haber ganado sus zonas en la Reubicación "E-F" con números contundentes (ambas divisiones finalizaron la fase regular invictas, con la inmensa mayoría de los partidos ganados por amplio margen), finalmente perdieron contra San Lorenzo "B" en los Cuartos de Final de los Playoffs que decidirán un campeón. Ambos equipos perdieron por la mínima diferencia, dando pelea hasta la chicharra final. La Sexta, dirigida tácticamente por Marina Del Molino, cayó 2-1 con gol de Lucía Gelosi. Mientras que la Séptima, con Agustina Mayer como coach, perdió 1 a 0. Concluida esta instancia, a las semifinales avanzaron San Lorenzo "B", Quilmes "C", Deportivo Santa Bárbara y Huracán, en Sexta División; y San Lorenzo "B", San Luis, Ferrocarril Oeste "B" y Huracán, en Séptima División. De esta manera finalizó la actividad competitiva para el Campana Boat Club por este año 2017 en hockey sobre césped.



