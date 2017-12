El partido, correspondiente a la 14ª fecha, será arbitrado por Franco Acita y se disputará en cancha de Villa Dálmine. Luego de su empate sin goles como visitante frente a Centro Español y a la espera del fallo de su partido ante Real Pilar (podría perder los puntos por la inclusión de siete mayores de 23 años en planilla), el plantel de Puerto Nuevo ya trabaja pensando en su próximo compromiso, el cual será el martes 5 frente a Atlas. El encuentro, correspondiente a la 14ª fecha (anteúltima de la primera rueda), se disputará desde las 17 horas en cancha de Villa Dálmine y con arbitraje de Franco Acita. Para ese cotejo, el entrenador Carlos Hernández podrá recuperar al goleador Germán Águila, quien ya cumplió la fecha de sanción que recibió por la expulsión sufrida ante Real Pilar por doble amonestación. En cambio, "Bocha" seguirá sin poder contar con Tadeo MacIntyre, quien recién cumplió una de las tres fechas con las que fue sancionado por la roja que recibió también frente a Real Pilar. La otra baja que también tendría el Auriazul es la del defensor Paulo Boumerá, quien ante Centro Español, luego de perderse tres partidos, se resintió del desgarro sufrido ante Juventud Unida y probablemente sea baja hasta el año próximo, al igual que Raúl Colombo, el otro marcador central titular con el que había iniciado la temporada Hernández. De esta manera, el DT debería definir qué jugador ocuparía el lateral derecho, dado que la zaga central quedaría conformada por Antoni Rodríguez y Joaquín Montiel. Ante Centro Español, el que retrocedió para jugar como marcador de punta fue "el Melli" Alejandro González, quedando Nicolás Rodríguez como volante por derecha.

VOLVERÁ EL GOLEADOR. TRAS CUMPLIR SU FECHA DE SANCIÓN, GERMÁN ÁGUILA ESTARÁ EN CONDICIONES DE JUGAR FRENTE A ATLAS. PRIMERA D – FECHA 14 SÁBADO - 17.00 horas: Muñiz vs Centro Español / Kevin Alegre - 17.00 horas: Lugano vs Argentino de Rosario / Ezequiel Yasinsky DOMINGO - 17.00 horas: Juventud Unida vs Lamadrid / Ramiro Magallán - 17.00 horas: Argentino de Merlo vs Real Pilar / Edgardo Kopanchuk MARTES - 17.00 horas: Victoriano Arenas vs Liniers / Javier Delbarba - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Atlas / Franco Acita - 17.00 horas: Yupanqui vs Central Ballester / Agustín Knoth MIÉRCOLES - 17.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Claypole / Santiago Jorge Mitre

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el martes a Atlas

