La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/dic/2017 Camino al Mundial:

Hoy se sorteá de la Copa del Mundo ”Rusia 2018”







La ceremonia comenzará a las 12 horas y será transmitida en vivo por TyC Sports. Argentina es cabeza de serie. La atención del planeta fútbol estará totalmente centrada hoy en lo que será el sorteo de grupos del Mundial Rusia 2018. El evento comenzará a las 12 de nuestro país y será transmitido en vivo por TyC Sports La ceremonia, que estará plagada de exfutbolistas, dirigentes del fútbol mundial, políticos y entrenadores, se desarrollará en el Palacio del Kremlin, sede del gobierno local, con la presencia incluso del presidente ruso Vladimir Putin. Las 32 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo se dividirán en ocho zonas de cuatro equipos cada una. Rusia, por ser local, va directamente a la Zona A y ya sabe que jugará el partido inaugural en el estadio de Luzhniki de Moscú, el próximo 14 de junio. Luego se determinarán las zonas en las que jugarán los otros siete cabezas de serie: Alemania, Brasil, Francia, Portugal, Polonia, Argentina y Bélgica. Estos equipos serán distribuidos entre los grupos B y H. Hay que tener en cuenta que no podrá haber más de una selección por confederación en cada grupo, salvo en el caso de Europa que tiene 14 equipos, que podrá tener un máximo de dos selecciones en el mismo grupo. Así, después de la designación de zonas para cada cabeza de serie, se procederá a seleccionar a los equipos del segundo bombo, integrado por España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. En esta etapa, por lo ya explicado, Uruguay, Colombia y Perú no podrán formar parte de los grupos de Argentina o Brasil (por pertenecer todos a la Conmebol), por lo que tanto Argentina como Brasil esperarán que la suerte los acompañe para evitar a España e Inglaterra, las dos selecciones europeas más poderosas de este segundo bombo (Croacia y Suiza asoman como rivales más débiles en la previa). Luego se procederá a la distribución de los equipos del bombo 3, conformado por Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Y por último se sortearán los países del bombo 4: Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudí. ALGUNAS POSIBILIDADES. De acuerdo a los simuladores y la opinión de especialistas, el grupo más difícil que podría tocarle a Argentina sería con España, Suecia y Nigeria como rivales. Uno muy similar al que le tocó en Corea-Japón 2002, cuando fue eliminado en primera ronda (en esa oportunidad, tuvo a Inglaterra y no a España). En cambio, un camino más sencillo en la primera fase (siempre en la previa y en base a especulaciones) sería enfrentando a Suiza, Islandia y Panamá como rivales de grupo. VENTAJAS KILOMÉTRICAS. El búnker del Seleccionado Argentino en Rusia será Bronnitsy, un pequeño poblado ruso, ubicado a 55 kilómetros al este de Moscú, casi en el centro de la superficie rusa en donde están las sedes de la Copa del Mundo y a pocos minutos del aeropuerto. O sea: una elección que reduce los recorridos (el Mundial se disputará en 11 ciudades diferentes), independiente del grupo que le asigne el sorteo. Igualmente, también se puede especular al respecto, dado que Argentina será cabeza de serie. Así, en términos de recorridos, el Grupo D aparece como el menos exigente para el conjunto de Jorge Sampaoli, que apenas debería recorrer 2.266 kilómetros (entre idas y vueltas). Debutaría en Otrhrytie Arena, uno de los dos estadios de Moscú, luego viajaría a Nizhni Nóvgorod y cerraría su participación en la primera rueda en San Petersburgo. El Grupo G es el que conviene evitar, ya que le demandaría al plantel argentino recorrer 5.084 kilómetros. El debut sería en la ciudad más austral del Mundial: Sochi, ubicada a 1344 kilómetros de la casa de la selección. La segunda presentación tendría lugar en la capital, lo que permitiría descansar de los vuelos: el estadio Otrhrytie Arena está a 68 kilómetros de la concentración. Y la despedida del grupo se jugaría en Kalingrado, una ciudad que se encuentra en un territorio aislado del resto del país: bien al oeste, a 1.130 kilómetros de distancia. Los otros grupos serían casi igual de exigentes entre sí: B (recorrido de 3.730 km), C (4.256 km), E (3.310 km), F (4.170) y H (3.226 km).

CUATRO BOMBOS. SON LOS QUE TENDRÁ EL SORTEO. A LA SELECCIÓN ARGENTINA PODRÍA TOCARLE ESPAÑA O INGLATERRA EN SU MISMO GRUPO.



Camino al Mundial:

Hoy se sorteá de la Copa del Mundo ”Rusia 2018”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: