SOLICITADA Cultura que atrasa La reciente aprobación del Presupuesto Municipal para el año próximo, confirmó lo que desde los primeros pasos de la gestión del Intendente Abella se venía perfilando como un proceso sostenido: La extinción de la Secretaría de Cultura y Educación. No se trata de un dato menor. La decisión política de borrar de la agenda del gabinete municipal las decisiones relacionadas a la cultura y a la educación de los campanenses no es sólo una reducción de jerarquía de un área del gobierno local, sino que resume con claridad las prioridades que para este gobierno tienen dos materias centrales. Lo hecho en Cultura y Educación no sintetiza la conquista particular de una administración, sino que fue una construcción comunitaria en la que educadores, artistas de todas las edades, gestores culturales, públicos de todas las extracciones sociales y manifestaciones culturales de las más variadas expresiones, encontraron un espacio de proyección, desarrollo y disfrute con el compromiso de su estado municipal. Parte de esos logros se tradujeron en la exponencial multiplicación de la oferta y convocatoria de los talleres municipales, que pasaron de ser sólo cinco a casi un centenar, convocando a casi dos mil participantes en actividades que incluyeron el teatro, la música, las actividades plásticas o la literatura y las artesanías, entre tantas otras. La creación del Museo del Automóvil; del Archivo Histórico Municipal, o la Orquesta Escuela de San Felipe, junto a la realización de espectáculos y actividades masivas como La Rocca Peatonal y la Plaza de Todos; Ciclo de Jazz en Blanco y Negro; los programas Campana y Otoño Clásicos, con artistas como Eleonora Cassano, Iñaki Urlezaga, Sinfónica Nacional, Camerata Bariloche, Orquesta y Coro Estable Teatro Argentino de la Plata, Orquesta Nacional del Tango, etc.; todos esos espectáculos acompañados con la actuación de teloneros de origen local o regional. La actividad en refacción de escuelas administrando el Fondo Educativo fue constante, demostrada en la construcción de Jardines de Infantes, tres Escuelas Secundarias, un Centro de Formación Profesional y una Escuela de Arte. Una política que quiso mucho más que entretener y divertir, sino también incluir y promocionar social y educativamente desde la cultura. En vez de sostener y fortalecer ese proceso, construyendo sobre lo logrado y corrigiendo lo que se pudiera objetar, o superando desde propuestas innovadoras, el municipio prefiere reducir la importancia política del área, para dar paso a una "Secretaría de Descentralización (sic)" cuya sola mención refleja a las claras el diseño de un organigrama que transparenta el marco ideológico de un gobierno. Lamentamos profundamente que el gobierno local, con la anuencia de un vecinalismo radical que podría haber resistido semejante atropello, haya perdido la oportunidad histórica de consolidar un proyecto que podía haberse constituido en agenda de Estado, más allá de los estilos e improntas que cada gestión legítimamente pueda imprimirle a la administración de la cultura y la educación. Con el recuerdo de nuestro primer Secretario, Pablo Garrido, el afecto y trabajo recibido de todo el Personal de la Secretaria y en clara oposición a esta política arbitraria, saludan fraternalmente Héctor Baggio (Ex Secretario de Cultura y Educación) Oscar Trujillo (Ex Secretario de Cultura y Educación) Adolfo Tolassi (Ex Secretario de Cultura y Educación) Olga García (Ex Directora Gral de Cultura y Educación) Osvaldo Agnes (Ex Director de Educación) Marisa Martinolli (Ex Directora de Educación) Cristóbal Maro (Ex Subdirector de Cultura)



Viernes 1º de Diciembre de 2017:

Solicitada en la Edición

Diario La Auténtica Defensa, Campana, Buenos Aires

