La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/dic/2017 Euroamérica está invirtiendo U$S 110 millones en Campana

Presentó su millonaria inversión en la nueva terminal "Tajiber"







Son U$S 110 millones para el complejo portuario ubicado a espaldas del barrio CATEMA, sobre el Paraná. "Si los argentinos no invertimos en nuestro propio país, difícilmente vengan las inversiones extranjeras", dijo el Ministro de la Producción de la Provincia, Javier Tizado (h). "Lo que estás viendo acá es la materialización del sueño que teníamos con mi viejo, Pedro, hace unos 20 años…" le dijo un emocionado Daniel Swier a La Auténtica Defensa en el VIP de la carpa que esperaba a más de 200 invitados. El presidente de Euroamérica describe un sueño familiar que, literalmente, parece compartido con la ciudad al pie de la letra. Concretamente, en 1999, se publicó el Plan de Desarrollo Estratégico "Soñar Campana" que se proponía, entre otras cuestiones, fortalecer a nuestro Partido como centro "logístico ecoeficiente de la región". Con la nueva terminal "Tajiber", Euroamérica sumará su tercer complejo portuario en Campana: el más visible para los vecinos está al lado del Campana Boat Club. El segundo, "Maripasa", tiene acceso por el camino industrial de la Av. Larraburre que se inicia del otro lado de la barrera del tren, en el encuentro entre la Av 6 de julio e Hipólito Yrigoyen. Así, Euroamérica, apoyado en esas tres patas, en poco tiempo más podrá ofrecer desde Campana todas las opciones posibles asociadas al negocio portuario privado, incluyendo, ahora en Tajiber, una lúcida y estratégica dársena que brindará servicio de amarre, pero también y fundamentalmente de giro a buques de casi 300 metros de eslora (largo), lo que promete dinamizar aún más este sector de la Hidrovía sobre el Paraná de las Palmas, captando segmentos del negocio que hoy, por falta de instalaciones adecuadas, no tienen cabida en nuestra geografía. U$S500 MILLONES El complejo todavía está en obra y está previsto que entre en operaciones durante el primer semestre de 2018. En esta primera etapa, la inversión en Tajiber de los Swier asciende a los U$S 110 millones de dólares. Pero la versión final, a la que incluso llegarán las vías del ferrocarril, se calcula en un total de unos U$S 500 millones, invertidos en una ventana de tiempo que no debería ser mayor a los 10 años, creando unos 400 puestos de trabajo directos. A la terminal se accede por el callejón que baja la barranca al costado del barrio CATEMA. En total tiene unas 240 hectáreas de superficie. El acceso es por una extensa avenida de doble mano totalmente pavimentada por los inversores. Además, ya cuenta con un playón de depósito y maniobras de unas 30 hectáreas pavimentadas, una dársena de 120 metros de ancho por 500 de largo, y un muelle de 260 metros de largo con un calado de 11 metros. Sobre el muelle, las vías ya instaladas esperan la llegada de tres monumentales grúas pórtico de 100 toneladas cada una y con capacidad de girar 360 grados. A futuro, la dársena crecerá de 500 a 800 metros de largo, y de su actual calado de 5 metros, pasará a 11. Está previsto que todo el complejo tenga en oferta más de 330 metros de amarre, y todo tipo de servicios logísticos y de estiba que, según versiones, podrían llegar a incluir el de depósito de combustibles. VISION Y REALIDAD A la hora de los discursos, el presidente de Euroamérica, Daniel Swier, llamó al escenario a su familia: su hijo, y vicepresidente Daniel Swier, y su esposa e hijas Viviana, Nancy y Karina, quienes tienen diferentes puestos directivos en la empresa. "La mejor forma de que se cumplan los sueños es estar bien despiertos al momento de concretarlos", dijo y más adelante señaló: "El instinto para apuntar al objetivo, la tenacidad para sostenerlo, y la visión para proyectarlo. Aquí, donde antes había espacios olvidados, hoy hay un formidable recurso de transformación que genera empleo y revoluciona las oportunidades comerciales, ofreciendo calidad, servicio y una puerta más que se abre al mundo". A la presentación del proyecto, que tuvo lugar a horas del mediodía, acudieron más de 200 invitados, incluyendo al Intendente Abella; el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado; el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz; el Director Nacional de Puertos, Martín Hagelstrom; y el Jefe de Aduana Campana, Gerardo Esquivel, entre otros funcionarios. "Si los argentinos no invertimos en nuestro propio país, difícilmente vengan las inversiones extranjeras", dijo el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado (h) dirigiéndose a los presentes y acercó los saludos de la gobernadora Vidal. Mientras que el Intendente Abella señaló que "Campana es un lugar ideal para invertir, pero luego hay que encontrar a quienes estén dispuestos a hacerlo", y también agregó que "Campana va a repuntar más rápido que otros lugares del país". Por su parte, el Subsecretario Metz, aseguró que para el Presidente Macri "el sector de puertos y vías navegables es estratégico para la economía argentina, y por eso está dentro de las principales prioridades del gobierno", y puso el acento en su rol como facilitador desde el Estado. "Por lo que vi en las simulaciones 3D que estuvieron proyectando, están pensando en traer para acá empresas navieras que no llegan por estos rumbos", dijo Metz con una sonrisa, anticipando veladamente que Euroamérica, desde Campana, comenzará a competir en un segmento de mercado que hasta ahora le es ajeno.

DANIEL SWIER (H), VICEPRESIDENTE DE EUROAMÉRICA, PRESENTÓ LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA TERMINAL PORTUARIA. INCLUYE UNA DÁRSENA PENSADA PARA EL GIRO DE BUQUES DE GRAN CALADO.





SWIER PADRE E HIJO JUNTO A TIZADO, AL PIE DEL RÍO PARANÁ. EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN TRAJO A CAMPANA LOS SALUDOS DE LA GOBERNADORA VIDAL.





LOS SWIER YA INVIRTIERON U$S 110 MILLONES EN TAGIBER. FINALIZADO EL MASTER PLAN LA CIFRA CRECERÁ A U$S 500 MILLONES.





EL PROYECTO YA CUENTA CON UN PLAYÓN DE UNAS 30 HECTÁREAS PAVIMENTADAS, UNA DÁRSENA DE 120 METROS DE ANCHO POR 500 DE LARGO PARA AMARRE Y GIRO, Y UN MUELLE DE 260 METROS DE LARGO CON UN CALADO DE 11 METROS. TODO EL COMPLEJO OCUPARÁ 240 HECTÁREAS. EL FUTURO DEL TRANSITO PESADO La Costanera, la Av. 6 de Julio y el Camino Pie de Barranco. "No me pienso mover ni vender, creo que hay lugar para todo", dijo Daniel Swier a La Auténtica Defensa cuando se lo consultó por una posible incompatibilidad entre el proyecto de la nueva costanera de Campana y el tránsito pesado que genera la terminal de Euroamérica vecina al Campana Boat Club. En ese sentido, fuentes oficiales confiaron que es tema de conversación, y que existen alternativas para que esa terminal conviva armoniosamente con la natural reurbanización que experimentará, tarde o temprano, el bajo del centro de la ciudad. En paralelo, la puesta en marcha de la terminal "Tajiber" de Euroamérica, sumará presión logística a la cada vez más transitada y estratégica Av. 6 de Julio. La respuesta está en manos de Autopistas del Sol: como parte de la renovación de la concesión hasta 2030, se comprometió, entre otras cuestiones, a darle un diseño superador a la llamada "rotonda Mc Donalds"; y a concretar la traza definitiva y pavimentación del llamado "camino Pie de Barranco", que nace en 6 de Julio e Irigoyen, corre en paralelo a las vías del ferrocarril, y encontraría su salida a Ruta 9 a la altura de Otamendi.

EL INTENDENTE ABELLA, EN ABRIL PASADO, JUNTO A VIALIDAD NACIONAL, AUTOPISTAS DEL SOL Y EL OCCOVI, EVALUANDO LA TRAZA DEL CAMINO PIE DE BARRANCO, Y ALTERNATIVAS PARA EL DISTRIBUIDOR DE RUTA 9 Y 6 DE JULIO.

#Campana | Hoy, junto a Jorge Metz, participamos de la presentación de la nueva terminal “Puerto Nuevo Euroamerica - Tajiber", perteneciente a una empresa familiar de capitales 100% ???? que está realizando una inversión de u$S 500 M en @BAProvincia ? pic.twitter.com/5KW8OLx1Xr — Javier Tizado (h) (@TizadoJavier) 1 de diciembre de 2017 Otra inversión portuaria en @campanagov. El desarrollo se consolida en el @CNPRODUCTIVO!!!

Felicitaciones a quienes apuestan a crecer. pic.twitter.com/DVXA35b2MB — JUAN BAUTISTA (@JuanBauFer) 1 de diciembre de 2017

Euroamérica está invirtiendo U$S 110 millones en Campana

Presentó su millonaria inversión en la nueva terminal "Tajiber"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: