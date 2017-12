Bomberos Voluntarios debieron trabajar por casi dos horas para controlar la situación. El siniestro se habría originado a partir de un cortocircuito. Una vivienda y un almacén contiguo ubicados en las inmediaciones de Barletta y Perrone, barrio Don Francisco, fue prácticamente destruidos por el fuego, en un incendio ocurrido en la madrugada del día de ayer. El hecho se desató cerca de las 3:30 cuando, según trascendió, un desperfecto técnico en la instalación eléctrica de una heladera originó las primeras llamas. Vecinos y familiares de los damnificados pretendieron extinguir el fuego con baldes de agua, pero la virulencia del incendio volvió estéril cualquier intento casero por apagarlo. A la llegada de bomberos, se comenzaron a oír explosiones, que se presume eran provocadas por mercadería en aerosol y botellas de líquidos inflamables. Los bomberos debieron aguardar que la cuadrilla de EDEN se acercara al lugar para cortar el suministro eléctrico y así proceder a la extinción con agua. El humo y parte del poliuretano derretido del techo, afectaron la casa lindera, propiedad de familiares de los comerciantes. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, solo aspiraciones de humo que no tuvieron graves consecuencias ni necesitaron asistencia médica. No obstante, las pérdidas para los propietarios fueron totales: la mercadería fue destruida y gran parte de la construcción quedó dañada. Bomberos Voluntarios trabajaron por casi dos horas en el lugar con los móviles 31 y 36. Colaboró también el Comando Patrulla con los móviles de zona 7 y 8.

OCURRIÓ EN BARLETTA Y PERRONE, A LAS 3.30 DE LA MADRUGADA DE AYER.

#Ahora incendio de almacén y vivienda en Barletta y Perrone, Bomberos móvil 36 y 31 trabajando intensamente, varias explosiones en el interior. Comando Patrulla zona 8 y zona 7 pic.twitter.com/hGx5QPxJAY — (@dantrila) 1 de diciembre de 2017

Un incendio consumió una vivienda y almacén en barrio Don Francisco

