El Tricolor no levanta cabeza y sigue sumido en su irregularidad: anoche, como visitante, perdió 77-68 con Defensores Unidos. Con el mismo andar irregular con el que transitó la primera fase de este Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana comenzó la segunda. Es que anoche no pudo revertir esa imagen y terminó siendo derrotado 77-68 por Defensores Unidos en Villa Fox. De esta manera, el elenco dirigido por Fabián Timmis quedó a 2,5 unidades del equipo zarateño en la Zona C de esta segunda fase del Provincial. Luego de repartirse victorias como local en la primera etapa del certamen, anoche volvió a primar esa lógica en el tercer encuentro que Ciudad y Defensores sostienen en esta temporada. Los Celestes comenzaron mejor, con Alejandro Abaz (10) y Gonzalo Gomes (7) acarreando la ofensiva, mientras que el Tricolor necesitó de dos triples de Damián Iglesias y otro de Lautaro Toranzo para poder cerrar el período abajo por la mínima (21-20) En el segundo cuarto, impulsado por dos triples de Abaz y otro de Gabriel Cedro, CADU empezó a tomar ventajas ante un equipo de Ciudad que apenas anotó 11 puntos en ese parcial. El CCC mostró reacción en el tercer período, con Damián Iglesias activo y un variado aporte en ofensiva logró recortar la diferencia. Sin embargo, en el último cuarto, un buen ingreso de Julián Pinto y cinco puntos de Francisco Rasio le permitieron a Defensores Unidos cerrar el juego a su favor. En el otro encuentro de esta primera fecha de la Zona C, Regatas de San Nicolás venció 98-65 a Astillero Río Santiago de Ensenada y, de esa manera, encabeza las posiciones con 11 puntos. Le siguen Defensores Unidos con 10,5; luego Ciudad de Campana con 8; Sportivo Pilar (quedó libre) con 7,5; y Astillero Río Santiago con 7,5. Por la próxima fecha, el Tricolor estará recibiendo el viernes 8 de diciembre a Regatas de San Nicolás en su gimnasio de Chiclana 209. Esta segunda fase del Provincial definirá los cuatros equipos que accederán directamente a Cuartos de Final (los primeros de cada zona) y los ocho que disputarán el repechaje (se cruzarán los 2º contra los 3º para definir los otros cuatro equipos que jugarán Cuartos de Final). SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (77): Alejandro Abaz (25), Francisco Rasio (17), Gonzalo Gomes (12), Federico Barra (2) y Alberto Morard (2) (FI) Julián Pinto (5), Marcos Jelavich (7), Gabriel Cedro (7), Bruno Girardi (0), Giuliano Sosa (0) y Lautaro Gómez (0). DT: Gastón Petrella. CIUDAD DE CAMPANA (68): Damián Iglesias (14), Francisco Santini (7), Matías Nieto (8), Lautaro Toranzo (12) y Mauro Corvalán (9) (FI) Eliseo Iglesias (0), Camilo Cáceres (8), Emanuel Sayal (10) y Alejo Herrera (0). DT: Fabián Timmis. PARCIALES: 21-20 / 17-11 (38-31) / 21-24 (59-55) 18-13 (77-68). JUECES: Luis Ranzini y Pablo Cesio. GIMNASIO: Defensores Unidos.

NO ALCANZÓ. MAURO CORVALÁN SUMÓ 9 PUNTOS PARA EL TRICOLOR ANTE CADU.

El Tricolor cayó ante CADU en el inicio de la segunda fase del Provincial.



Básquet:

Torneo Provincial; Ciudad comenzó la segunda fase como terminó la primera

