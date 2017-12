Sumando inseguridad

José Abel Perdomo. Foto: Archivo

Ya mucho antes de las elecciones, el entonces Ministro de Educación de la Nación y ahora recién juramentado Senador Nacional Esteban Bullrich había anunciado una nueva conquista del desierto emprendida por el gobierno de cambiemos, aunque había aclarado falazmente que iba a ser pacífica. Lo de la conquista era verdad, pero lo de pacífica no. Aquella primera conquista al mando de Julio Roca le quitó a sangre y fuego a los pueblos originarios sus tierras. Esta nueva al mando de Patricia Bullrich, también a sangre y fuego, tiene como objetivo proteger a quienes hoy las ocupan, principalmente extranjeros y multimillonarios, de los mapuches que obstinadamente reclaman por una ínfima parte de aquellas tierras de las que fueron expulsados por el gobierno nacional. Veamos quienes son los dos principales beneficiados de este descontrolado accionar de las fuerzas de seguridad para mejor entender esta verdadera cacería de ciudadanos argentinos integrantes de la comunidad mapuche Uno es la Compañía de Tierras del Sud Argentino perteneciente a Benetton Group, imperio textil italiano hoy comandada por Carlo Benetton, el hermano menor de la familia, que tiene 900.000 hectáreas con 100.000 ovejas. El segundo es Pampa Holding del magnate inglés Joseph Lewis, que es dueño de unas 12.000 hectáreas cerca de El Bolsón y que fue denunciado por haber adquirido esos terrenos a valor fiscal, muy por debajo de su valor de mercado. Dentro de su propiedad se encuentra el lago Escondido y pese a que la justicia falló en favor de que se habilitara la libre circulación, Lewis no lo cumplió y al día de hoy el empresario impide el acceso a ese espejo de agua, salvo su amigo Mauricio Macri quien ha ido a descansar junto al lago viajando en un helicóptero de Lewis. Otras propiedades del holding son el equipo británico de fútbol Tottenham y Edenor, la mayor distribuidora de electricidad del país. Para justificar esta barbarie institucionalizada, el gobierno ha creado un nuevo enemigo, la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), desconocida por los propios mapuches cuyos actos más osados son los cortes de ruta y sus armas más poderosas son las piedras que usan para defenderse de la represión de las fuerzas de seguridad que los atacan con variadas armas de fuego con balas de plomo. En este sentido El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro manifestó "Me parece que están armando un enemigo". Reafirmando su desprecio por la vigencia de constitución y las leyes Patricia Bullrich dijo "Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad", Gabriela Micetti agregó que "El beneficio de la duda lo deben tener siempre las fuerzas de seguridad". ¿Goza del beneficio de la duda el miembro del grupo Albatros que ejecutó por la espalda a Rafael Nahuel?. Es evidente que la inseguridad nos alcanza a todos y ahora de la mano del estado.

Sumando inseguridad

Por José Abel Perdomo

