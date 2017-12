La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/dic/2017 La Reforma Tributaria

Por Alejo Sarna











Alejo Sarna

Con motivo del paquete de reformas que está impulsando el gobierno, es que en esta columna me quiero ocupar de describir lo que significa la reforma tributaria que se está impulsando desde el oficialismo. El objetivo central de la reforma es bajar la presión tributaria a las empresas, es decir, que las empresas paguen menos impuestos sin distinción de tamaño ni sector. El cambio más importante es el establecimiento de un Mínimo No Imponible (MNOI) sobre el pago de Contribuciones Patronales y la unificación del porcentaje en 19,5% (actualmente en 17% / 21% de la remuneración bruta del trabajador a cargo del empleador), el cual iría aumentando hasta alcanzar los $ 12.000 de hoy en 2022. Ese valor representa el 45% del salario registrado privado actual, por lo que la baja de contribuciones es importante. Dado que no hay diferenciación entre las empresas, el beneficio resulta mucho más importante para las grandes empresas, haciendo que esta reforma sea totalmente injusta para los que menos tienen por ser netamente regresiva. Esta reducción en la imposición se aplica a todos los trabajadores, por lo que se espera un efecto importante sobre la recaudación afectando los ingresos de ANSES, poniendo en jaque al sistema previsional a partir de su des financiación, tal como mencioné en la pasada columna sobre la reforma previsional. En 2016, el 40% de los ingresos corrientes provinieron de Contribuciones Patronales ($ 324 millones). Mientras que los efectos sobre los ingresos de esta política son fuertes, se cuestiona su efectividad sobre la creación de empleo, dado que en la década del ´90 esta visión económica mostró serias falencias en la creación de puestos de trabajo. También vinculado a las empresas, se reduce la alícuota por Ganancias del 35% al 25% más un impuesto por la redistribución de dividendos y se realiza una devolución de IVA por inversiones de capital realizadas. Al mismo tiempo, se modifican impuestos internos impactando sobre todo contra las bebidas alcohólicas y azucaradas y el tabaco. También se eliminaron los impuestos internos sobre productos tecnológicos (quedando vigentes los aduaneros), lo que afecta a Tierra del Fuego donde se realiza gran parte de la producción nacional de estos productos. Esto denota un claro perjuicio a las económicas regionales. Por último, se encuentra el impuesto sobre la renta financiera a las personas físicas (las jurídicas ya pagaban por estas ganancias), y la modificación sobre algunos impuestos que ya existen como aquellos sobre el combustible o la transferencia de inmuebles, entre otros. En definitiva, lejos de generar mayor igualdad, justicia y equidad, esta reforma previsional viene a transferir recursos del estado a las empresas, siendo las más grandes las más beneficiadas por su condición de reforma proporcional. Esta transferencia de recursos en detrimento del estado generará indefectiblemente una reducción en su recaudación que se implicará en una modificación de sus funciones y en una reducción del gasto, reduciendo la importancia del sector público en la economía nacional.

La Reforma Tributaria

Por Alejo Sarna

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: