La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/dic/2017 El futuro del tránsito pesado:

La Costanera, la Av. 6 de Julio y el Camino Pie de Barranco









NOTICIA RELACIONADA: Euroamérica está invirtiendo U$S 110 millones en Campana "No me pienso mover ni vender, creo que hay lugar para todo", dijo Daniel Swier a La Auténtica Defensa cuando se lo consultó por una posible incompatibilidad entre el proyecto de la nueva costanera de Campana y el tránsito pesado que genera la terminal de Euroamérica vecina al Campana Boat Club. En ese sentido, fuentes oficiales confiaron que es tema de conversación, y que existen alternativas para que esa terminal conviva armoniosamente con la natural reurbanización que experimentará, tarde o temprano, el bajo del centro de la ciudad. En paralelo, la puesta en marcha de la terminal "Tajiber" de Euroamérica, sumará presión logística a la cada vez más transitada y estratégica Av. 6 de Julio. La respuesta está en manos de Autopistas del Sol: como parte de la renovación de la concesión hasta 2030, se comprometió, entre otras cuestiones, a darle un diseño superador a la llamada "rotonda Mc Donalds"; y a concretar la traza definitiva y pavimentación del llamado "camino Pie de Barranco", que nace en 6 de Julio e Irigoyen, corre en paralelo a las vías del ferrocarril, y encontraría su salida a Ruta 9 a la altura de Otamendi.

EL INTENDENTE ABELLA, EN ABRIL PASADO, JUNTO A VIALIDAD NACIONAL, AUTOPISTAS DEL SOL Y EL OCCOVI, EVALUANDO LA TRAZA DEL CAMINO PIE DE BARRANCO, Y ALTERNATIVAS PARA EL DISTRIBUIDOR DE RUTA 9 Y 6 DE JULIO.

El futuro del tránsito pesado:

La Costanera, la Av. 6 de Julio y el Camino Pie de Barranco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: