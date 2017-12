Berta Chudnobsky

Hace calor. Es lindo tener algo hecho para la noche y acompañar con una cerveza bien fría y amigos. Pero nada de comprar las tapas. Acá te doy la receta completa. INGREDIENTES MASA BÁSICA - 1 kilo de harina leudante - 2 huevos - 100grs de manteca o - 1 taza de aceite - 2 cucharaditas de sal fina - 1 cucharadita de pimienta - 2 vasos grandes de agua fría RELLENO - CEBOLLA Y QUESO - 2 cebollas - 8 cebollas de verdeo - 1 puerro( no es indispensable) - 2 dientes de ajo - 100grs de jamón - 3 huevos - 1 taza de queso rallado - trozos de quesos - 1 hoja de laurel - sal, aceite, pimienta, tomillo - 1 taza de crema ( a gusto) PREPARACION DE LA MASA - Colocar la harina en la mesa dejando un poco separada, hacer un nido en el centro poner sal, pimienta ,la manteca cortada en trozos chicos, con las manos desarmarla mezclándola con parte de la harina , hacer el hueco de nuevo y poner de a uno los huevos mezclando con un tenedor y el agua de a poco , unir todo con cuidado, armando un bollo blando, tapar y dejar descansar. - Una vez hecho los rellenos, amasar dando vueltas para que salga el aire y se mezcle bien, cortar en 6 partes, dejar tapada y comenzar a estirar, dando vueltas la masa a medida que se amasa así queda pareja, poner aceite en la fuente. - Es una masa muy suave, se puede hacer fina por que la harina leudante la hará crocante. PREPARACION DEL RELLENO - Lavar y pelar las cebollas, cortar en rodajas finas, poner a rehogar junto con el ajo, y el laurel, cuando estén blandas agregar cortado el jamón y los quesos, condimentar y agregar los huevos batidos, y la crema si la incorporan, no dejar de mezclar por que se pega el queso - Colocar la masa en una asadera y cocinar 5". - Colocar el relleno sobre la masa de tarta,bien distribuido ,.no se tapa cuando se cocinó la masa está lista para servir, queda una capita dorada - Con estos ingredientes salen 3 tartas, puede hacerse otra de jamón y queso tapada y una mas de verduras o choclo. Para hacer 1 sola - 2 tazas de harina - 1 huevo - sal, pimienta - 1 vaso de agua frìa - 50grs. de manteca o - 1 pocillo de aceite Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Tarta de cebolla y queso

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: