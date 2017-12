SANCIONES VIOLETAS Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer un nuevo boletín del Tribunal de Disciplina, el cual informa las sanciones al entrenador Felipe De la Riva (cuatro fechas o una multa de 55 entradas) y a su ayudante Francisco Lopez (tres fecha o una multa de 38 entradas) por sus respectivas expulsiones frente a Nueva Chicago, cuando le protestaron conjuntamente y con mucha vehemencia al árbitro Maximiliano Ramírez. En cambio, este nuevo boletín no confirma la sanción a Renso Pérez, quien quedó suspendido provisoriamente de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 del reglamento de transgresiones y penas de la AFA. La delegación Violeta partía hoy a las 5.55 con destino al Jardín de la República, donde mañana enfrentará a San Martín. A las 5.55 de hoy, el plantel de Villa Dálmine partía rumbo a Tucumán, donde mañana domingo desde las 18 horas enfrentará a San Martín como visitante por la 11ª fecha del campeonato del Nacional B. Los convocados por Felipe De la Riva para esta oportunidad apenas varían en un nombre respecto a los 18 que salieron a la cancha frente a Nueva Chicago. Ante la baja obligada de Renso Pérez (expulsado ante el elenco de Mataderos), el entrenador sumó al marcador central Cristian González. En cambio, el defensor Renzo Alfani (ex Rosario Central), quien se incorporó en la semana en reemplazo del lesionado Fernando Alarcón, finalmente no viajará a Tucumán, por lo que todo indica que Marcelo Tinari continuará como primer marcador central y que Federico Jourdan será el que reemplace al capitán Renso Pérez en el sector derecho del mediocampo. Los 18 jugadores que De la Riva convocó para este partido son: Martín Perafán y Sebastián Blázquez (arqueros); Franco Flores, Cristian González, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Marcos Martinich y Leandro Sapetti (defensores); Federico Jourdan, Federico Recalde, Horacio Falcón, Gonzalo Papa, Ramiro López y Nicolás Sánchez (mediocampistas); y Pablo Burzio, Jorge Córdoba, Santiago Giordana y Favio Durán (delanteros). De acuerdo a lo planificado por el cuerpo técnico, el plantel realizará esta tarde un entrenamiento liviano y luego regresará al hotal de la capital tucumana donde aguardará por el partido que se jugará en La Ciudadela con arbitraje de Sebastián Ranciglio. MUCHA EXPECTATIVA. Luego del triunfo que consiguió San Martín en la fecha pasada frente a Sarmiento de Junín como visitante, el equipo que dirige Diego Cagna avanzó en la tabla de posiciones (está 7º con 15 puntos) y ahora aguarda con mucha expectativa el partido ante Villa Dálmine (líder con 19), sabiendo que una victoria lo acercará todavía más a la cima y, además, le brindará la clasificación a la próxima Copa Argentina. Para recibir al Violeta, Cagna ya confirmó que podrá contar con el arquero Ignacio Arce (estaba en duda por un golpe) y también con el volante Sebastián Prediger (el ex jugador de Colón y Boca Juniors se había desgarrado frente a Boca Unidos). La lista de los convocados por el elenco tucumano está integrada por los arqueros Ignacio Arce y Cristian Correa; los defensores Rolando Serrano, Walter Acevedo, Esteban Espíndola, Ismael Benegas, Maximiliano Martínez, Diego Martínez y Francisco Oliver; los volantes Walter Busse, Lucas Bossio, Sebastián Prediger, Matías García, Juan Galeano y Franco Costa; y los delanteros Claudio Bieler, Gonzalo Rodríguez, Sergio González y Nicolás Benegas. COMENZÓ LA FECHA 11. Anoche, con la victoria 2-0 de Aldosivi sobre Ferro Carril Oeste comenzó la fecha 11 de este campeonato del Nacional B. La jornada continuará hoy con otros cuatro encuentros: Brown de Adrogué vs All Boys (17.00 horas), Nueva Chicago vs Gimnasia de Jujuy (17.00), Instituto vs Quilmes (19.05 por TyC Sports) y Juventud Unida (G) vs Boca Unidos (21.00).

