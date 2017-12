Las cuatro series, a partido y revancha, comenzarán esta tarde. El pasado fin de semana se completaron los Octavos de Final de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana. Así, hoy estarán comenzando las series de Cuartos de Final, cuyos partidos de ida se disputarán esta tarde, mientras que las revanchas se jugarán el sábado 9. Los duelos serán: Italianísimas FCA vs. La Chancleta de Neymar; Amigos de Ronaldo vs. Branca FC; Lavadero Mr. Wash vs. Hierros Campana; Paso a Paso/ La Reserva vs. Interacero. OCTAVOS DE FINAL Los seis cruces de Octavos que no se habían podido resolver por cuestiones climáticas, finalizaron de la siguiente manera: -Interacero superó 2-0 a Super Mc Cottas/JCO con goles de Matías Aguilera y Matías Gatti y de esa manera cerró 3-1 a su favor el global (habían igualado 1-1 en la ida). -Italianisimas FCA eliminó por penales 4-3 a Cabañas Yerua/Carnicería Belén luego de ganar la vuelta 1-0 (gol de Hernán Ramos), logrando empatar 2-2 el resultado global de la serie. -Pese a perder 2-1 en la vuelta, Branca FC dejó atrás a Transportes Espartaco, porque en la ida había ganado 3-1. Los goles de la revancha los convirtieron Fidel Cantero y Juan Pablo Moreira para Transportes Espartaco; y Germán Romero para Branca FC. -Lavadero Mr. Wash ya había definido su serie ante Mirtha La Pantera en el primer juego, cuando se impuso 7-0. En la revancha igualaron 4-4 con goles de Martín Varela, Javier Guzmán, Tomás Fumeau y Esteban Salarayan para Lavadero Mr. Wash, mientras que Walter Bertoli Barsotti (3) y Facundo Puca anotaron para Mirtha La Pantera. -Amigos de Ronaldo volvió a vencer con comodidad a Amarula FC: luego del 5-1 de la ida, se impuso 3-0 en la revancha con goles de Bruno Santini (2) y Cruz Montoya. -Hierros Campana fue el último equipo que logró el pasaporte a los Cuartos de Final. En la revancha superó 4-2 a Tarantula FC y ganó la serie 6-3. Juan Pablo González (3) y Matías Pellini fueron los goleadores de Hierros Campana; mientras que Jonathan Alfaro convirtió los dos tantos de Tarantula FC. GOLEADORES DEL TORNEO. 1) Matías Marchan (Pago al Toque), 35 goles; 2) Matías López (CYL/El Buen Sabor), 31 goles; 3) Federico Díaz (Cabañas Yerua/Carnicería Belén), 29 goles; 4) Nicolás Bravo (La 20), 29 goles; 5) Agustín Carreras (Super Mc Cottas/JCO), 27 goles; 6) Juan Pablo Moreira (Transportes Espartaco), 22 goles; 7) Facundo Puca (Mirtha La Pantera), 22 goles; 8) Juan José Fraccaroli (Humilde Team), 22 goles; 9) Martín Bigi (La Chancleta de Neymar), 21 goles; 10) Alex Curto (La Chancleta de Neymar), 21 goles.



Fútbol 7:

Ya están definidos los ocho clasificados a los Cuartos de Final del Torneo del Club Ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: