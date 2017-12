Las Damas se juegan el ascenso el domingo en la última fecha frente a Sociedad Alemana de Villa Ballester. En tanto, los Varones reciben hoy sábado a Mariano Moreno con el histórico pase al Nivel A ya en el bolsillo. Las categorías juveniles de vóley del Club Ciudad de Campana cerrarán este fin de semana su participación en los torneos que organiza la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y luego del histórico ascenso al Nivel A logrado por los Varones, la principal atracción de este finde serán las Damas, que se jugarán el ascenso en la última fecha de su campeonato. Las dirigidas por Jorgelina Allegri, Eliana Cepernic y Marianela Reinatti ganaron los seis partidos que disputaron en la última fecha como locales frente a Derqui y mañana domingo se jugarán el ascenso frente a Sociedad Alemana de Villa Ballester en la última jornada de la Zona Campeonato del Nivel D2. Las Tricolores encabezan la Tabla General con 147 puntos, mientras que Sociedad Alemana se ubica en la segunda posición con 139 unidades. En tercer lugar aparece Muñiz con 132, mientras que CITES está cuarto con 126.Los equipos que terminen en los primeros dos lugares conseguirán finalmente el ascenso al Nivel C. En la fecha pasada (la 13ª), las chicas de Ciudad de Campana obtuvieron los siguientes resultados frente a Derqui: -Mini: Ciudad de Campana 2-0 -Sub 13: Ciudad de Campana 2-0 -Sub 15: Ciudad de Campana 3-1 -Sub 17: Ciudad de Campana 3-0 -Sub 19: Ciudad de Campana 3-2 -Sub 21: Ciudad de Campana 3-0 VARONES Con el ascenso al Nivel A ya asegurado, los chicos dirigidos por Gabriel Martra y Rubén Rosales superaron en los cinco partidos que disputaron como visitantes el pasado domingo 26 de noviembre a Ciudad de Buenos Aires "B" por la 13ª fecha de la Zona Campeonato del Nivel B. Los resultados fueron los siguientes: -Sub 13: Ciudad de Campana 2-0 -Sub 15: Ciudad de Campana 3-0 -Sub 17: Ciudad de Campana 3-1 -Sub 19: Ciudad de Campana 3-1 -Sub 21: Ciudad de Campana 3-0 Los tricolores cerrarán su participación en este certamen como locales con la tira que disputarán hoy frente a Mariano Moreno. Los partidos comenzarán a las 9.30, aunque la mayor atención estará centrada en el cotejo de Sub 17 (13.15 horas), dado que si el equipo del CCC se impone, se coronará campeón en su categoría. Culminada la jornada, los jugadores junto a sus padres celebrarán el ascenso al Nivel A, por lo que se espera un sábado de fiesta en el gimnasio de la calle Chiclana 209.

A UN PASO DEL NIVEL C. LA TIRA FEMENINA DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA LLEGA A LA ÚLTIMA FECHA COMO LÍDER DE LA ZONA CAMPEONATO DEL NIVEL D2.



Vóley:

Las categorías juveniles del Club ciudad de campana cierran la temporada

