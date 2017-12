Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 02/dic/2017. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 02/dic/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Camino al Mundial:

Ayer se realizó el sorteo de la Copa del Mundo "Rusia 2018". La Selección Nacional integrará el Grupo D: debutará el 16 de junio frente a Islandia en el estadio del Spartak de Moscú. Para Sampoli es un grupo "complicado", pero "no el más difícil". Después de sufrir hasta el último partido para asegurarse su clasificación al Mundial de Rusia 2018, la Selección Argentina vivió ayer otra jornada de nervios y ansiedad, aunque una muy distinta a aquella que experimentó en Ecuador en octubre. Es que el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo se vive también con esa positiva expectativa que genera la cita mundialista. Y para el combinado nacional fue un sorteo que no resultó ni muy favorable ni muy negativo. Es que Argentina quedó como cabeza del Grupo D (el que menos viajes le representaba), pero enfrentará a dos europeos en la fase inicial: Islandia y Croacia, además de la africana Nigeria. Claro, en ese sentido, el sorteo pudo haber deparado a España o Inglaterra, que también integraban el bombo 2. Pero fue el propio Diego Maradona el encargado de sacar la "pelota" de Croacia (17º del ranking FIFA). En tanto, Islandia (22º) salió del bombo 3, en el que también estaban Suecia y Dinamarca. "Los Vikingos" es una Selección que nunca enfrentó a Argentina, ni siquiera en amistosos. Finalmente, Nigeria es un "viejo conocido" para la Selección Nacional: ya se enfrentaron cuatro veces en fase de grupos (las cuatro fueron victorias de Argentina: 2-1 en 1994; 1-0 en 2002; 1-0 en 2010; y 3-2 en 2014;. El debut será el sábado 16 de junio a las 10 de la mañana (hora argentina) frente a Islandia, en el estadio del Spartak de Moscú (dos días después del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita). Luego, Argentina viajará a Nizhni Nóvgorod, donde jugará ante Croacia, el jueves 21 de junio a las 15.00. Y el último partido de la primera rueda será contra Nigeria, el martes 26 de junio a las 15.00 en San Petersburgo. "Veo un grupo argentino que es bastante accesible por los equipos que le tocaron. Pero Argentina tiene que mejorar, no puede jugar tan mal como lo está haciendo", disparó Maradona desde el escenario. Minutos después de la ceremonia, el entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, hizo un análisis de del Grupo en diálogo con TyC Sports. "Lo único que puedo decirle a los hinchas es que va a ser un grupo muy complicado, pero no el más difícil, que creo que será el B. Nosotros tenemos que ser la Argentina que queremos ser", destacó el DT. Sobre los rivales, el DT señaló: "Croacia es un equipo muy difícil, tiene una mitad de cancha excelente; Nigeria es impredecible y tiene argumentos de jugadores muy rápidos; e Islandia llega con pocas obligaciones". En términos de recorridos, el Grupo D era el menos exigente que le podía tocar a Lionel Messi y compañía. El búnker del Seleccionado Argentino en Rusia será Bronnitsy, un pequeño poblado ruso, ubicado a 55 kilómetros al este de Moscú, casi en el centro de la superficie rusa en donde están las sedes de la Copa del Mundo y a pocos minutos del aeropuerto. Desde allí, el combinado nacional apenas deberá recorrer 2.266 kilómetros (entre idas y vueltas). En cuanto al cruce de Octavos de Final, Argentina (en caso de clasificar) chocaría con uno de los dos mejores del Grupo C, conformado por Francia, Australia, Perú y Dinamarca. LOS OTROS GRUPOS. A diferencia de otros Mundiales, no existe un "grupo de la muerte" tan marcado. En términos deportivos, el que aparece como el más complicado es el F, que tiene a Alemania -el último campeón del mundo-, México, Suecia y Corea del Sur. España, que aparecía como el rival que ningún cabeza de serie quería enfrentar, quedó en el Grupo B, con Portugal, Marruecos e Irán. Mientras que Inglaterra, el otro equipo fuerte del copón 2, terminó en la Zona G, con Bélgica, Panamá y Túnez.

