Restaurar un auto de 1905 para luego celebrar

"Los datos del motor hacen que yo pueda ubicar temporalmente el año en que se hizo, la fecha que arroja es 1905. Son muchos años si uno lo piensa rápidamente. por eso siento un orgullo personal con este proyecto concretado que me ha llevado mucho esfuerzo", dijo el vecino campanense. El reconocido Juan Carlos Rizzo reconstruyó un "Unic George Richard" y lo festejó con un agasajo del que participó hasta el Intendente Sebastián Abella: "Es un placer compartir este momento de celebración porque es un vecino que ha realizado un gran aporte durante toda su vida a nuestra ciudad", enfatizó Abella. Juan Carlos Rizzo es un reconocido vecino de nuestra ciudad. Especialmente en el mundo de los fierros. Es un mecánico apasionado por el mundo motor, fue el presidente del Club del Primer Automóvil Argentino, también el encargado de haber impulsado el Museo Municipal del Automóvil y un participante activo en la construcción de la réplica del Primer Automóvil Argentino. Semanas atrás, fue reconocido con la Orden de la Campana 2017, por Acción Social. Nacido el 4 de julio de 1934, desde muy temprana edad sintió una pasión por los motores, sus primeros vínculos fueron con un tractor de una fábrica de ladrillos instalada en el barrio Villanueva que pertenecía a su familia, luego se desarrolló en el área mecánica, desde que se jubiló se ha dedicado a armar autos antiguos en su taller personal. Hoy se puede decir que ha concretado un objetivo personal, para él es un sueño cumplido. Durante 7 años, este mecánico apasionado trabajó en un proyecto que tenía como objetivo: la restauración completa del auto "UNIC GEORGE RICHARD" de 1905. "Todo comenzó de una forma inesperada porque en una oportunidad Juan Carlos Iglesias, hijo de Manuel Iglesias, me regaló unas tapas de cilindro inglesas de motor V8. Éstas tapas fueron el inicio ya que las intercambié por un motor que en principio medio me engañaron porque no funcionaba, sin embargo, después de 7 años el motor funciona perfectamente", contó Rizzo. Cuando su proyecto comenzó a avanzar investigó cómo era el auto original, para ello seleccionó un par de fotos que se las consiguió su hijo Román: éstas ilustraban esa originalidad y se decidió por una en particular. Y fue la que tomó como modelo para el último tramo de su trabajo. "Los datos del motor hacen que yo pueda ubicar temporalmente el año en que se hizo, la fecha que arroja es 1905. Son muchos años si uno lo piensa rápidamente por eso siento un orgullo personal con este proyecto concretado que me ha llevado mucho esfuerzo", dijo el vecino campanense. Para la celebración por el armado del "UNIC GEORGE RICHARD" Rizzo agasajó a sus familiares, amigos y con una invitación personal al intendente Sebastián Abella. "Es un placer poder compartir junto a Juan Carlos este momento de celebración. Es un vecino que ha realizado un gran aporte durante toda su vida a nuestra ciudad. Los conocimientos sobre mecánica que ha desarrollado están reflejados en cada intervención de los autos antiguos que ha restaurado", sostuvo el jefe comunal. Rizzo dejó en claro que aún le faltan unos pequeños detalles para ver terminada su obra, luego piensa usarlo para disfrutarlo con sus hijos y nietos, sin embargo, no descarta la idea de exhibirlo en un museo como una pieza de colección y también usarlo para algunos eventos que puedan surgir, por ejemplo, la carrera que se hace en el partido de Tigre y en la que espera poder participar.

