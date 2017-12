La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 Detienen a joven que portaba arma de fuego no apta para disparar







Ocurrió en el barrio Villanueva. Efectivos policiales lo habían interceptado con el fin de identificarlo. La Policía resultó sorprendida al descubrir que un joven al que intentó identificar portaba un arma de fuego, aunque finalmente se constató que no estaba apta para el funcionamiento. El hecho ocurrió este sábado por la mañana en la esquina de General Savio y Chiclana, barrio Villanueva, cuando el móvil de zona 7 del Comando Patrulla que detuvo para solicitarle identificación a un sujeto merodeando el lugar. Las sospechas de los efectivos policiales sobre la verdadera intencionalidad del peatón resultaron confirmadas cuando, entre sus vestimentas, se le encontró escondida un arma. En un primer momento, se detuvo al joven por tenencia ilegal de arma de fuego -ya que no tenía papeles que lo avalaran-, pero luego se verificó que no podía disparar en el estado que se encontraba. Por lo tanto, se le abrieron actuaciones por averiguación de ilícito.

Ocurrió ayer por la mañana en la esquina de General Savio y Chiclana.

#Dato esta mañana un aprehendido en barrio Villanueva.

El móvil zona 7 en recorrido por General Savio y Chiclana paró para identificar a un joven y encuentran que entre sus pertenencias portaba un arma de fuego. Colaboraron zona 8 y zona 3, fue trasladado a Comisaría. pic.twitter.com/0btunEttRB — (@dantrila) 2 de diciembre de 2017

Detienen a joven que portaba arma de fuego no apta para disparar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: