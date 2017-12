El fotógrafo Marcos López brindó una hilarante conferencia en Tenaris

El artista partió de la fotografía y terminó improvisando un coro con los vecinos que asistieron a su presentación. "Esto, más que hablar de fotografía, fue una conferencia y una situación teatral sobre procesos de creación", explicó. Marcos López invitó durante dos horas a decenas de vecinos de Campana a un viaje de exploración para, en sus palabras, descubrir la esencia de "procesos de creación" relacionados con el arte. El reconocido fotógrafo comenzó repasando su obra para terminar organizando de manera espontánea un coro conformado por los propios asistentes a la conferencia. En el medio, compartió con el público material inédito, como una película compuesta de diferentes fragmentos de videos en apariencia desconectados, experimentación que denomina "nuevas narrativas". "Esto excede a la fotografía. Fue el punto de partida y me fui dedicando al cine. Hice una película sobre Ramón Ayala. (También) me dedico a la pintura, al teatro, a la docencia. Estoy trabajando mucho en la experimentación de procesos de creación", explicó en diálogo con los medios, una vez terminada su presentación en el Auditorio de Tenaris. El artista destacó la iniciativa de empresa de proponerle primero darle cierre al ciclo de cursos de fotografía para empleados, dictado por el fotógrafo local Santiago Leveling, y luego a ofrecer su Master Class abierta a toda la comunidad. "El objetivo principal era interactuar con la comunidad de Campana. Es algo que me parece muy valioso de esta empresa, ya que me fueron contando que siempre pensó y tuvo un noble gesto de interactuar con la ciudad", aseguró. "Me parece un ejemplo para todas las empresas: no solo es punta de lanza en tecnología, sino que es un ejemplo en relación con la comunidad y con el personal", añadió López. Las puestas en escenas, los comentarios hilarantes y las reflexiones sobre la creatividad captaron la atención del público que, si no se llevó tips concretos para conocer mejor su cámara, se trajo a casa la certeza del que el arte es una actitud hacia la vida. ¿Los celulares, con sus cámaras cada vez más potentes, democratizan esa posibilidad? "Los telefonitos democratizan la cuestión de la imagen, es verdad. No sé bien para qué sirve estar tan comunicados, creo que es una época, una civilización que está crisis: estamos conectados y desconectados al mismo tiempo. Que algo sea democrático no necesariamente es que sea bueno", reflexionó el artista. Esa sociedad hiper mediada por la tecnología generada desesperación, afirmó. Y es necesario llenar la angustia existencial de alguna forma. "Siembre los procesos creativos son un mix de angustia, de liberación y de placer. La angustia es la propia existencia", sostuvo Marcos López.

