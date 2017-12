La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 En búsqueda del equilibrio:

Se lanzó ”Rubenal Vol II”, segundo disco de la banda liderada por Rubén Álvarez

Por Santiago T. Mengual









FICHA TÉCNICA Rubenal vol. 2 - 25 minutos. Grabado, mezclado y masterizado en Estudios Chesterland, Bs. As. Argentina. Noviembre 2017. Formación: Rúben Álvarez: trompeta y flugel. Jóse Alvarez: bajo. Juanchi Abregó: batería. Pablo Giana: guitarra. Lautaro Santoli: teclados. Camila Orlando: voz. Temas: Intro 2 - Sopla - As tears go by (Jagger-Richards) - Cristiano - Poca fe - Havana Affair (Dee Dee Ramone-Johnny Ramone) - Boris, the Spider (John Entwistle). Agradecimientos: Chester, Rodri Fernández, Pablo de Vinum, Gigio Burián, Mirta Delia , Eliseo, Viole y Vivi. Disponible on-line en: bandcamp.com Ya no es un mero proyecto: dialagomos con el trompetista Rúben Álvarez sobre el recién nacido "Rubenal Vol II", segundo disco de la banda homónima que creó y lidera desde hace dos años. "La música es mágica. Una vez que te metés no parás más de buscar", asegura. El DNI dice Rubén, pero él es Rúben, con acento en la u. El cambio de acentos lo comparte con Jóse, hermano de sangre pero también de la música. Los dos forman 2/3 de "Los Cayos", la ya emblemática e inoxidable banda de rock de Campana gestada en los ’90 y que no para de sumar seguidores. Juntos, también, los hermanos Álvarez ahora construyen "Rubenal", formación híbrido de jazz y rock low fi que tuvo su disco debut el año pasado y que ahora presenta nuevo material. Para charlar sobre esta nueva experiencia, Rúben Álvarez nos recibe en el living de su casa. Posters de los Beatles y los Rollings Stones en las paredes, pero de fondo suena jazz. Esa dualidad es la esencia que recorre Rubenal. La idea de la banda comenzó como una búsqueda personal de Rúben con su trompeta, en la que "la sencillez y la buena onda sean la base para despegar y desarrollarse". Maestros como Miles Davis, Chet Baker, o Louis Amstrong siempre son referencia, pero Rúben tiene en claro el objetivo de encontrar su propio sonido: "Si vos vas a esperar tocarte todo, nunca vas a llegar a nada. Pero si tenés en claro tus herramientas, tus raíces, eso te hace creer en vos. Yo vivo en Campana, tengo el olor de la fábrica atrás de mi casa, el tango y el folclore de mis viejos y el rock, que fue lo que siempre toqué". Por eso siempre destaca que "Rubenal sigue siendo rock, pero con otros colores". Rubenal es, entonces, una avenida del medio donde el público del jazz y el del rock pueden encontrarse. MEZCLA Todos los músicos de "Rubenal" vienen del rock y eso también es parte de la búsqueda de Rúben. Con su hermano Jóse en bajo, Pablo Gianna en guitarra y Juanchi Abrego en batería comenzó el cuarteto inicial que dio los primeros pasos como banda instrumental. El proyecto fue tomando vuelo y se fueron sumando Camila Orlando en la voz y Lautaro Santoli en teclado, los miembros más jóvenes de la banda. La diversidad de edades es otra característica refrescante. Rúben y Jóse pasan los 40, Juanchi y Pablo comienzan a transitar los 30, mientras que Camila camina sus 20 y Lautaro todavía no los toca. "Es parte de la búsqueda: interactuar con otras orejas, otros instrumentos, correrse del lugar de confort y escuchar nuevas ideas para poder seguir jugando" dice el trompetista. El rock explícito también está presente en los covers del nuevo álbum: uno de los Rolling Stones y otro de Ramones pero versionados con el toque "rubenalesco". En los dos canta Camila, y brilla particularmente en "As tears go by", canción de los inicios de los Rollings. Camila es una outsider del geto musical local, que fascinó a Rúben en los actos escolares con su timbre de voz grave tan particular cuando ella era alumna y él profesor. "Rubenal" hace que todos estos elementos se mezclen en clave de jazz, donde la improvisación y las miradas se vuelven clave. Por eso, también estuvieron presentes a la hora de grabar: "estamos en la búsqueda de soltar, no pautar tanto y en esa búsqueda tocar menos es lo que más costó", evalúa el entrevistado. FORMATOS Por ahora el nuevo disco puede escucharse en "bandcamp", sitio de Internet de bandas under pero Rúben promete que estará también en Spotify y YouTube, donde ya se encuentra el primero. También sueña con hacer una tanda de discos físicos. "El CD no funciona más como negocio, y hacerlo sigue siendo caro por lo que hay que adaptarse a Internet. Igual, la idea es hacer una tirada de discos para que pueda escuchar el que quedó afuera de los nuevos formatos". Y hablando de nuevos y viejos formatos, Rúben rememora los vinilos, y cómo las teconologías cambiaron las formas de escuchar música: "Antes nos juntábamos en la casa de un amigo que tenía bandeja a escuchar un vinilo. Mirábamos el arte de tapa, analizábamos el año, el productor, los músicos invitados y cuando terminabas de escucharlo, lo escuchabas de nuevo. Ahora en Internet está todo pero hay algo que se perdió… habrá que adaptarse". Sin embargo, no todo lo pasado fue mejor. Internet también trajo gratas sorpresas para Rubenal: fans de la India escribieron diciendo que les encantaba el disco. "Eso me parece rarísimo, en eso la tecnología es genial. Igualmente me confieso tosco para usarlas", dice. MAGIA Después de que algunos análisis le demostraran que su cuerpo y su mente no estaban en armonía, Rúben tuvo que pisar el freno y replantearse algunas cosas. En esa búsqueda es también donde nace "Rubenal": un proyecto que es un "todo" en el que grabar, ensayar, tocar y también comer un asado de vez en cuando son igual de importantes: "La música es mágica. Una vez que te metés no parás más de buscar. Y es esa búsqueda la que te mantiene vivo y feliz", sentencia. La humildad y la sencillez, la búsqueda constante como un norte son las banderas que Rúben Álvarez alza como persona y músico, son las pautas que rigen a "Rubenal": una banda que con poco, busca mostrar mucho. Y lo logra.

"Estamos en la búsqueda de soltar, no pautar tanto y en esa búsqueda tocar menos es lo que más costó", explica Rubén Álvarez.

