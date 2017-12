La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 Nacional B:

Villa Dálmine juega hoy en el Jardín de la República su anteúltimo partido del año









JUVENTUD UNIDA PEGÓ EL SALTO Como Villa Dálmine y Agropecuario recién juegan hoy, Juventud Unida de Gualeguaychú tuvo anoche la posibilidad de convertirse en el único líder del campeonato del Nacional B. Y no la desaprovechó: con goles de Cólzera y Acuña venció 2-0 como local a Boca Unidos de Corrientes y llegó a los 20 puntos. Hasta el momento, se disputaron cinco partidos de la fecha 11: Ferro Carril Oeste 0-2 Aldosivi; Brown (A) 3-0 All Boys; Nueva Chicago 1-1 Gimnasia (J); Instituto 1-0 Quilmes; y Juventud Unida (G) 2-0 Boca Unidos. Esta tarde se jugarán otros cinco encuentros: Guillermo Brown (PM) vs Mitre (SdE); Flandria vs Deportivo Morón; Estudiantes (SL) vs Deportivo Riestra; San Martín (T) vs Villa Dálmine; y Agropecuario vs Atlético Rafaela. La fecha se cerrará mañana con Santama-rina vs Los Andes; y Almagro vs Sarmiento (J). Libre queda Independiente Rivadavia.

Desde las 18 horas, el Violeta enfrenta a San Martín como visitante con la ilusión de recuperar el liderazgo que ayer perdió a manos de Juventud Unida de Gualeguaychú. Federico Jourdan reemplazaría al suspendido Renso Pérez. Así como a muchos los sorprende la llegada del último mes del año, Villa Dálmine tiene la posibilidad de sorprender a tantísimos otros en este final de 2017: es que en caso de ganar sus dos últimos compromisos del año, el equipo dirigido por Felipe De la Riva llegará a las Fiestas en lo más alto de la tabla de posiciones del Nacional B, aun a pesar de ya haber quedado libre. A eso apunta el Violeta, aunque no la tendrá para nada sencillo. Es que esta tarde, en su anteúltimo partido del año, enfrentará como visitante a San Martín de Tucumán desde las 18 horas, en un encuentro que tendrá el arbitraje de Sebastián Ranciglio y que se podrá ver a través de TyC Sports Play. Para el equipo de nuestra ciudad será también la oportunidad de recuperar el liderazgo que ayer perdió por la victoria 2-0 de Juventud Unida de Gualeguaychú sobre Boca Unidos de Corrientes. Claro está: el elenco entrerriano cuenta con dos partidos más que Villa Dálmine. En la previa, De la Riva ya explicó que el objetivo futbolístico de su equipo será "hacerse dueño del partido" en condición de visitante, tal como lo ha hecho en Campana, por ejemplo, frente a Nueva Chicago (como local, el Violeta ha ganado los 15 puntos que disputó, mientras que como visitante sumó 4 de 12 posibles). Pero eso no será fácil en La Ciudadela, donde se espera un estadio colmado y un San Martín decidido a conquistar tres puntos que lo ubiquen cada vez más cerca de la cima. En cuanto a la formación, el entrenador no podrá contar con Renzo Alfani (quien se incorporó desde Rosario Central en la semana como reemplazo del lesionado Fernando Alarcón) ni con el capitán Renso Pérez, expulsado frente a Nueva Chicago. Por ello, continuaría Marcelo Tinari como primer marcador central, mientras que Federico Jourdan se encargaría de la banda derecha del mediocampo. En consecuencia, los once titulares del Violeta serían: Martín Perafán; Franco Flores, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Mientras que en el banco de suplentes quedarían: Sebastián Blázquez, Cristian González, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Federico Recalde, Santiago Giordana y Favio Durán. EXPECTATIVA TUCUMANA. Luego del triunfo que consiguió San Martín en la fecha pasada frente a Sarmiento de Junín como visitante, el equipo que dirige Diego Cagna avanzó en la tabla de posiciones (está 7º con 15 puntos) y ahora aguarda con mucha expectativa este partido ante Villa Dálmine, sabiendo que una victoria lo acercará todavía más a la cima y, además, le brindará la clasificación a la próxima Copa Argentina. Con este envión anímico, el entrenador no realizaría cambios en el once inicial, aunque podrá volver a contar con Sebastián Prediger y Rolando Serrano, ya recuperados de sus respectivos desgarros, quienes estarán en el banco de suplentes. De esta manera, "el Ciruja" saldría al campo de juego con Ignacio Arce; Esteban Espíndola López, Lucas Acevedo, Ismael Benegas, Maximiliano Martínez; Lucas Bossio, Walter Busse, Matías García; Gonzalo Rodríguez, Sergio González y Claudio Bieler. La nómina de convocados, la completan: Christian Correa, Rolando Serrano, Francisco Oliver, Diego Martínez, Sebastián Prediger, Juan Galeano, Franco Costa y Nicolás Benegas (uno quedará afuera del banco).

EL CEREBRO. NICOLÁS SÁNCHEZ SERÁ EL ENCARGADO DE MANEJAR LOS TIEMPOS DE LA OFENSIVA VIOLETA EN TUCUMÁN. NACIONAL B EL HISTORIAL ENTRE VILLA DALMINE Y SAN MARTIN (T) Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 9: En 8 partidos, Villa Dálmine ganó 2 veces, San Martín venció en 4 ocasiones y se registraron 2 empates. Villa Dálmine marcó 8 goles mientras que San Martín anotó 12. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 4 veces: Villa Dálmine ganó 1 vez (5 goles) San Martín obtuvo 2 victorias (7 goles) y empataron el encuentro restante. COMO LOCAL SAN MARTIN. Jugaron 4 partidos: Villa Dálmine ganó 1 vez ( 3 goles), San Martín logró 2 triunfos (5 goles) e igualaron una vez. EL ULTIMO ENCUENTRO: Fue el sábado 6 de mayo de 2017, por la 31ª fecha del Nacional B 2016-2017: VILLA DALMINE 1 - SAN MARTIN (T) 2.Goles de Ramón Lentini y Rodrigo Moreira para el conjunto tucumano, descontando Pablo Ruiz para el equipo campanense. Arbitraje de Bruno Bocca, quién expulsó a Pablo Burzio en Villa Dálmine. APOSTILLAS: Como visitante, dos partidos sin perder tiene Villa Dálmine sobre San Martín, con una victoria y un empate. La última derrota frente al albirrojo en Tucumán se remonta al domingo 16 de septiembre de 1990, por la 7ª fecha del Nacional B 1990/91: 1 a 0, con gol convertido por Mario Jiménez y arbitraje de Luis Olivetto. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (8): Germán Antonio Panichelli (2), Pablo Martín Ruiz (2), Rubén Alejandro Rojas (1), Miguel Luis Elsesser (1), Adolfo Mario Bounamicci (1), Ezequiel Adrián Cérica (1). GOLEADORES DE SAN MARTIN (12): Ricardo Luis Del Valle Solbes (2), Miguel Angel Rutar (1), Orlando Amilcar Leiva (1), Fabián Horacio Anselmo (1), Jorge Orlando López (1), Mario Alberto Jiménez (1), Adriano Tomás Custodio Méndes (1), Fernando Clemente Di Carlo (1), Diego Alberto Bucci (1), Ramón Lentini (1), Rodrigo Miguel Moreira (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE Se produjo el sábado 8 de octubre de 2016, por la 8ª fecha del Nacional B 2016/17: SAN MARTIN (T) 1 - VILLA DALMINE 2. SAN MARTIN (1): César Taborda; Matías Catalán, Alexis Ferrero, Rodrigo Moreira, Esteban Goicoechea; Alejandro López, Matías García, Agustín Briones, Diego Bucci; Leonardo Acosta y Ramón Lentini. DT: Diego Cagna. SUPLENTES: Juan Jaime, Luciano González, Francisco Oliver, Leonardo Rizo, Maximiliano Rodríguez, César Abregú y Mauro Quiroga. VILLA DALMINE (2): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Pablo Ruíz, Fabrizio Palma, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Mauricio Alonso y Ezequiel Cérica. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Ángel Alonso, Lautaro Formica, Leonardo Cisnero, Diego Núñez, Lucas Favalli y Juan Mazzoccji. GOLES: ST 40seg Ezequiel Cérica (VD); 12m Diego Bucci (SM) y 37m Pablo Ruíz (VD). CAMBIOS: ST 19m Cisnero x Palma (VD), 20m Favalli x Figueira (VD), 27m César Abregu x López (SM), 30m Mazzocchi x Cérica (VD), 33m Quiroga x Acosta (SM) y 39m Rizo x Briones (SM). AMONESTADOS: Palma y Figueira (VD) CANCHA: San Martín. ARBITRO: Alejandro Castro

ULTIMA VICTORIA. EN OCTUBRE PASADO, EL VIOLERTA SE IMPUSO 2-1 EN TUCUMAN. ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 18 horas visitamos a @CASMOficial por la 11° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/9xZ7k1h2NT — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 3 de diciembre de 2017 #FútbolProfesional | El plantel ya se encuentra en Tucumán, donde mañana enfrentará a San Martín desde las 18hs. pic.twitter.com/L1urWonkGm — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 2 de diciembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine juega hoy en el Jardín de la República su anteúltimo partido del año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: