La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 1917 - Calixto Bartolomé Dellepiane - 2017













Este lunes, 4 de diciembre CALIXTO cumpliría 100 años. Me emociona su recuerdo y no puedo menos que evocarlo como lo que fue: un hombre HONESTO, austero, comprometido y leal a sus principios. Sé que nació en Campana, en el sector islas, que era segundo hijo de Blanca E. Ghigliazza y Calixto E. Dellepiane, que estudió en la Escuela Normal Mixta Dr. Eduardo Costa donde se recibió de Maestro Normal Nacional Supe también que desde muy joven trabajó en tareas administrativas, su padre falleció cuando sólo tenía 12 años. Nunca trabajó como docente pero si incursionó en tareas comerciales, un aserradero, una arenera, una hormigonera pero su vocación de servir a la comunidad lo llevó a iniciarse en la política. Indudablemente lo llevaba en la sangre ya que su tío Juan fue Intendente de Campana en la época de Hipólito Yrigoyen. Formó su familia con Ondina Merino, su compañera de la Escuela Normal y su amor de toda la vida. Padre de dos hijas Ondina y Ana Lía. Vivió siempre en su misma casa de la calle Alem y se sentía dichoso de disfrutar de sus nietos Muriel, Axel, Bernabé y Matías. También conoció a algunos de sus bisnietos. Fue Intendente de nuestra ciudad, triunfando en las elecciones de 1958, 1962(anuladas), 1963, 1973, 1983, 1987, y 1991. Los vecinos de Campana , que como yo lo conocimos, lo vemos recorriendo las calles de la ciudad y sus barrios en su Ford Falcon junto a su esposa y saludando cordialmente con la bocina y con la mano, siempre elegante e impecable de traje y corbata y con una amplia sonrisa. Sus obras quedarán siempre ,sólo recuerdo algunas de las muchas: el Edificio 6 de Julio, el entubamiento del zanjón de la calle Coletta, el desagüe pluvial de la calle Rawson, la Escuela de Comercio , la Escuela Media Nº1 y de Jardines en casi todos los barrios. La creación del Instituto de Perfeccionamiento Docente Nº15, la Escuela Nº502, las gestiones y entrega de terrenos o el alquiler para lograr la U.T.N y la UNLU, la municipalización del Hospital San José y más tarde la construcción de las primeras dos alas del Nuevo Hospital. También la pavimentación de los accesos a Campana y también a los barrios, agua corriente y cloacas, etc. etc. Estoy segura que muchos vecinos lo recuerdan, e incluso recuerdan que el 4 de diciembre era la día de su cumpleaños, y también estoy convencida que todos guardan hermosos recuerdos de Calixto ya que escuchaba y trataba de resolver las dificultades de cada vecino sin hacer diferencias de edad, de color, de religión, de status social. Su trato y su tiempo era igual para todos. Elevo una oración en su recuerdo y un fuerte aplauso por su obra que perdura. Ana María del Pozo D.N.I. 5734124

1917 - Calixto Bartolomé Dellepiane - 2017



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: