Furlan participó de la 23ª Conferencia de la UIA

El diputado nacional y Secretario General de la UOM Campana compartió panel junto a Horacio Pitrau, y Gustavo Béliz. "Antes de discutir las modificaciones de los convenios colectivos y la legislación que protege al trabajador, entendemos que es mucho más importante atacar temas que son estructurales y que seguramente van a posicionar al mundo de la industria en un mejor escenario para los próximos años", señaló Furlán. "Industria 4.0: desafíos globales y regionales para una Argentina productiva", fue el título de la 23ª Conferencia Industrial que la Unión Industrial Argentina (UIA) llevó adelante en el marco de sus 130 años en las instalaciones de Parque Norte con una multitudinaria concurrencia. Uno de los paneles de la conferencia fue presentado como "Innovación, educación, productividad e inclusión: una articulación virtuosa para el futuro del trabajo y el entramado social"; proponiendo: "¿Cómo generar más y mejor empleo en un contexto de rápidas transformaciones a nivel global?" El panel estuvo conformado por el Secretario de Trabajo de la Nación, Dr. Horacio Pitrau; Gustavo Beliz, Director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-INTAL); y Abel Furlan, Diputado Naciona y. Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Campana-Zárate; contando como moderador al Prof. Mario Oporto, Presidente del Departamento de Educación de la UIA. Gustavo Beliz basó su presentación en ROBOTLUCION, una publicación del Journal Integración & Comercio, donde más de 40 expertos mundiales imaginaron el futuro del trabajo y la integración en la revolución industrial 4.0. "En el mundo -señaló Beliz-, 1.100 millones de trabajadores serán afectados por la automatización. Para el año 2025 se espera que 250.000 robots estén activos, y que en el 2040 el 75% del parque de vehículos sea autónomo". Seguidamente, dio detalles de cómo promover una nueva alfabetización digital y cómo lograr una transición laboral efectiva para que los desplazados por la automatización no se conviertan en excluidos. Por su parte, el Secretario de Empleo de Nación inició su charla haciendo referencia a cómo desde el gobierno nacional se está construyendo para arribar a soluciones y respuestas a las demandas laborales y a las acciones entre los sectores público y privado para promover una inclusión real, creando capacidades para garantizar un crecimiento equilibrado que potencie empleos de calidad. En tal sentido, hizo referencia a la discusión que se viene dando entorno a la Reforma Laboral: "ya existe un grado de consenso importante que permitirá su tratamiento en el foro legislativo", aseguró Pitrau. A su turno, Furlan, diputado nacional por el Frente para la Victoria, expresó su preocupación por la implementación de la denominada industria 4.0 y de cómo está impactando la inserción de esta tecnología, no solo en el mundo laboral sino en toda la sociedad. "Argentina tiene un valor agregado en cuanto al recurso humano, diferenciado al menos de toda América, que nos permite plantarnos en un mejor escenario", señaló. "Soy de los que piensan que hoy, en la industria de nuestro país, hay temas mucho más importantes que resolver. Ustedes saben mejor que yo que el tema de la competitividad es un grave problema para la industria; y la competitividad no pasa por sacarles derecho a los trabajadores. Con la tasa de interés que tenemos hoy es muy difícil que las inversiones pasen a ser una realidad; claramente, la presión tributaria del 52% en la producción nacional es un tema que golpea fuertemente a la competitividad; la apertura de las importaciones, sumada a los insumos básicos como lo son el gas y la electricidad y a una política de cambio en la Argentina como la que tenemos hoy hacen menos competitiva a nuestra industria. Entendemos que ese es el combo perfecto para no dejar crecer y desarrollar al mundo industrial", remarcó. "Antes de discutir las modificaciones de los convenios colectivos y la legislación que protege al trabajador, entendemos nosotros que es mucho más importante atacar estos temas que son estructurales y que seguramente van a posicionar al mundo de la industria en un mejor escenario para los próximos años", concluyó el Secretario General de la UOM Zárate-Campana.

MARIO OPORTO, MODERADOR DE LA EXPOSICIÓN, JUNTO A FURLAN, PITRAU Y BÉLEZ, LOS TRES PANELISTAS QUE DEBATIERON SOBRE "¿CÓMO GENERAR MÁS Y MEJOR EMPLEO EN UN CONTEXTO DE RÁPIDAS TRANSFORMACIONES A NIVEL GLOBAL?".



