Con el advenimiento de los teléfonos "inteligentes", cada vez está más claro que las redes sociales vinieron para quedarse. Es casi inevitable no revisar que está pasando, chequear la última notificación, tirar un me gusta a algún comentario.

Vos me podés decir: "si no te gusta, no entres, no consumas". Perfecto. Pero, realmente, ¿Puedo elegir no consumir? ¿Se puede escapar de las redes sociales? Lamentablemente la respuesta es no. De alguna forma u otra terminamos inmersos en estas plataformas, que utilizamos tanto para el ocio y como para trabajar.

Te preguntarás por qué es tan difícil escapar de esto, que hasta tiene connotaciones adictivas. La explicación es más simple de lo que parece: los creadores de las Redes Sociales se ocupan de recabar y concentrar información (Big-Data) y manejar información macro, pero también individualizar nuestras conductas definiendo precisamente cómo actuamos, dónde estamos, qué edad tenemos, cuál dispositivo utilizamos, qué poder de compra tenemos, y mucho más. Algo así como hackers, pero de guante blanco: toda esa data es "legal", se la regalás cada vez que hacés un "click" en algo que te interesa.

Con todos estos datos resulta más fácil que nunca manipularnos, presentando medios que creemos atractivos y necesarios. Son como el ojo de Dios: todo lo ven y todo lo saben. Y creánme que sus dueños y accionistas sacan provecho de esto. Por ejemplo, Whatsapp fue comprado por 22.000 millones de dólares (más caro que una petrolera). Si tenemos en cuenta que esta aplicación no recibe ingresos directos de sus usuarios (más de 1.000 millones), está claro que el negocio está en cruzar la información surgida del compartimiento en el tráfico del Whatsapp con otras empresas y de esta manera vendernos la publicidad a medida.

Para finalizar vuelvo donde arranqué y los dejo pensando. ¿Somos capaces de elegir no utilizar Redes Sociales? Teniendo en cuenta que han alcanzado todos los aspectos de nuestras vidas, ¿somos realmente libres? O cada vez más vivimos en una construcción que se parece a la libertad, pero en la que, hace rato que no elegimos y sólo somos manipulados cada vez con mayor precisión. ¿Hace falta que te explique que la "Big Data" ya se usa en política? Si vos no tenés más o menos claras tus ideas, es probable que caigas en la trampa. Por eso te quieren informado, ponéle, pero lo menos formado posible.

Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi