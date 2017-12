La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 ”Cuarenta y Cuatro”: Homenaje a los tripulantes del ARA San Juan

Por Beatriz Chiabrera de Marchisone







Tan hondo es el dolor, tan hondo,

que no cabe siquiera en lo profundo,

que nos cala los ojos,

que interrumpe las manos,

desvía la razón y nos desploma… Es tan hondo el dolor que se amalgama,

que torna nívea y celeste la congoja

que se trepa a las proas de las naves,

y se prende al volar de la gaviota,

se mezcla con la espuma,

con los peces que no saben,

y vuelve al misterio de las olas. Tan hondo es el dolor que no sabemos

si son lágrimas las lágrimas que caen

o es el mar que brama y que salpica

trayendo entre sus garras el mensaje,

y las gotas y las lágrimas se mezclan,

saladas, caudalosas, abundantes. No cabe el dolor en tanta agua,

y son tan insanas las horas transcurridas,

y son tan insensatas las distancias,

que todo se torna traicionero:

el viento, las nubes y la vida,

el mar que arrebata sin aviso,

la inmensidad que asusta,

dejándonos desnudos, desprovistos. Emergen, de pronto, los vocablos

que bautizan, que apodan a los héroes,

aquellos que honran la bandera,

los titanes, cuarenta y cuatro,

llevando el pabellón

en el flujo de sus venas. Tan hondo es el dolor que ya no importa

si es lunes o viernes o domingo,

si ha perdido el equipo del barrio,

ya no importa,

si el sol sale hoy, o mañana, da lo mismo,

pero dicen por ahí…que la vida continúa,

y habrá que seguir…el ritmo de la vida,

pero tan hondo es el dolor…

que no alcanza

la mirada distante

buscando una señal desde la orilla. Con todo el respeto por el dolor, mi más sincero homenaje. Beatriz Chiabrera de Marchisone

