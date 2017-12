La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 Ciudades modernas: una nueva concepción de ciudades integradas

La reconversión de las ciudades en el formato tradicional a ciudades modernas, tienen características propias, que nos permite dilucidar cuál es el camino por el cual el desarrollo estratégico y el mix de las tecnologías deben ser claves al momento de generar un impulso y re conversión de las grandes urbes. Hay características particulares, por ende, también discusiones en torno al modelo de ciudad moderna, que se desprende de la concepción de que el tema primordial para este tipo de conversión es el tráfico, sin embargo, no todos piensan sobre este eje, un ejemplo de ello es el arquitecto Theo Crosby (1925-1994), que en uno de sus más destacados artículos "City Sense" dice "el tráfico no es lo importante. Lo importante es cómo vive la gente", por lo que el eje debería ser el confort. Utilizando este eje, podríamos destacar el concepto de "Ciudadanía 2.0", que se enfoca principalmente en los más jóvenes, partiendo de este concepto, el ciudadano 2.0 no concibe el mundo en el que hay que ir a una ventanilla para presentar un papel y que las medidas ante determinados problemas no son proactivas, sino reactivas. Esto hace que se elabore un concepto de gobernanza colaborativa, donde la interacción inicial, intermedia y final del ciudadano frente a un reclamo, cambie su concepción, además de modificar los procesos de recopilación de información y de toma de decisiones. El ejemplo claro de esto es que jóvenes de 18 a 35 ya emplean de forma activa la combinación de dispositivos móviles y redes sociales con fines relacionados con los gobiernos y sus sociedades; En Estados Unidos, entre el año 2011 y 2017 se han multiplicado por dos el número de ciudadanos que siguen a políticos en redes sociales, por lo qué, la interacción con sus representantes aumenta exponencialmente. Por otra parte, debemos sumar varios conceptos a este inicio de conversión ciudadana y de infraestructura urbana, El Big Data, Internet de las Cosas, Movilidad e Inteligencia Artificial, que permite la creación de modelos predictivos más precisos al momento de tomar decisiones de gobernanza. Entre el 2016 y 2019 se espera que el tráfico generado desde dispositivos móviles se incremente un 873%, toda esa información, procesada mediante métodos de analítica avanzada, debe ser tenida en cuenta por las administraciones públicas. Este dato crudo creado por los propios ciudadanos, en cierto modo, actúa como parte de esos sensores inteligente de la red. Todos generamos información, de manera más o menos consciente y las entidades (públicas o privadas) que aprendan a "escucharla", procesarla y ofrecernos respuestas a medida, va a generar un salto importante en los modelos de decisiones. El ultimo salto, es la ciudadanía 3.0, modelo aplicado en el Reino Unido y Korea del sur, donde el responsable del cambio en el comportamiento de sus gobiernos comunales y regionales, es pura y exclusivamente como consecuencia de la participación activa de sus ciudadanos, quienes son capaces de detectar las necesidades reales de su población, así como trabajar colaborativamente para resolverla mediante soluciones efectivas y de bajo costo. Las ciudades necesitan potenciar y facilitar la capacidad de innovación de sus habitantes, que se deje de ver a sus ciudadanos como receptores de servicios y estos puedan utilizar los medios tecnológicos a su alcance para convertirse en parte activa de la creación de ciudades inteligentes que mejores la calidad de vida de los residentes, una ciudad creada por sus ciudadanos. La frontera del ciudadano digital, también esta contextualizada con la realidad climática, con hechos impredecibles que pueden llevar a una ciudad a un desastre, debido a cambios repentinos en las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Estos efectos nocivos deben combatirse directamente con la participación activa de los ciudadanos y vincularse en diferentes temas que tratan sobre esta temática. Fundación Urbania tiene como objetivo el análisis y diseño de programas y políticas tendientes a generar cambios de paradigma con sólidas bases técnicas y planificación que acompañe estos cambios.



Por Fundación Urbania

