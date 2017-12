La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 Inflación, dolor de cabeza del Gobierno

La inflación ha sido, en el frente económico, el mayor dolor de cabeza para este Gobierno, que hasta este momento no tuvo el éxito que se imaginaba. Aquí podemos decir que se ha fallado en la meta proyectada para el 2016 y también con las del 2017. Los precios ya subieron 19,4% hasta Octubre, y todo estaría indicando que el último bimestre (Noviembre-Diciembre) será caliente. Así, la cifra final será cercana al 25%. Sin embrago las preocupaciones se extienden mas allá porque las subas previstas para Diciembre y las que vendrán en 2018, no serán neutrales y tendrán un impacto inflacionario. Los consultores y algunos funcionarios (en voz baja) ya hablan de una tasa de 15% para el 2018, siendo esta proyectada 5 puntos arriba de la meta del BCRA, que a fuerza de una política cada vez más restrictiva y costosa sobre el PIB y el tipo de cambio real), el Gobierno no pudo someter a su principal enemigo. Con algo de freno sobre el gasto en obra pública y un nuevo capítulo de las subas en tarifas, harían que el crecimiento de la economía se torne más lento y que el año cierre por debajo del 3%. Los datos del tercer trimestre, sabíamos, que iban a reflejar el mejor momento del año, con toda la carne en la obra pública y el crédito al asador, como sostienen varios analistas. Debemos decir que también se alcanzó el pico del año 2015 cada punto de crecimiento será a la vez, genuino y más difícil de conseguir. "Los datos del tercer trimestre han mostrado una aceleración de la recuperación y las perspectiva para el cuarto son menos alentadoras, el nivel de actividad alcanzo el máximo previo, razón por la cual todo avance seria, a partir de ahora, una expansión genuina, lo cual hace más difícil el aumento", dice en su informe Eco latina y agrega: "las subas de tarifas, el menor dinamismo de la obra pública y el endurecimiento de la política monetaria por parte del BCRA pueden relentizar en margen del ritmo del crecimiento, por lo que el año 2017 cerrará con un alza del Producto Interno Bruto inferior al 3%. La discusión viene latente desde el día jueves pasado, cuando el Indec publicó el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) con los datos de actividad de Septiembre. Se esperaba que ese mes estuviera un poco por encima de lo que realmente estuvo, al menos en comparación contra Agosto, libre de estacionalidad. En sus lecturas de lo que viene, los distintos analistas se debatieron entre que el crecimiento que llegará al 3% y otras visiones según las cuales finalmente no se llegará a lo que el Gobierno previo en el Presupuesto 2017 para este año. Conforme algunas consultoras podemos informar: para LCG (consultoría fiscal – Gastón ROSSI) marca 3%, para ACM (consultores empresariales) marca 3,1%, y para Eco Go en cambio marca 2,8%, parecen coincidir en Eco latina. En ese sentido, el informe destaca que si bien la construcción seguirá creciendo (tal como lo indica el Índice Construye con u 21% interanual en Octubre), el freno de obra pública (el gasto publico de capital en Octubre estuvo 12,9% por debajo del promedio del tercer trimestre) moderará esa dinámica. Y también que si bien seguramente continuará la recuperación del poder adquisitivo del salario, jubilaciones y similares, que junto con el crecimiento del crédito seguirán impulsando al consumo, esta recuperación se verá moderada cuando ocurran las subas en las tarifas de gas y electricidad. Podemos agregar como consecuencia colateral que, para el Tesoro, de no llegar a una expansión del 3% aparece el de no disparar el pago de los bonos atados al crecimiento, no crecer por encima del 3% durante el año afectará el precio de estos instrumentos financieros, al mismo tiempo que implicaría un ahorro superior a u$s 2.500 millones para el Tesoro Nacional.

