En esta cuarta entrega seguiremos mostrando y profundizando las respuestas brindadas por el estigmatizado Bongiovanni durante una conferencia realizada en Italia por los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima. Parte de las preguntas y respuestas: -Giorgio: "…ocurrirán transformaciones en el sistema solar y habrá un cuerpo celeste que lo cambiará, pero será el renacimiento de un sol dormido llamado Júpiter...Vamos a tener dos soles, en el pasaje que concluye el apocalipsis cuando se establecerá en la Tierra el reino de Dios, Juan el apóstol escribe que el día será esplendor y la noche será día. Si queremos traducirlo astronómicamente, la noche será día y el día esplendor significa que no habrá más noche y la noche al nivel astronómico… no puede aparecer de la nada en nuestro sistema solar otro sol. Nosotros tenemos… esto lo reconocen también los astrónomos, hay una teoría que para nosotros es certeza porque la sabemos por los extraterrestres, que el planeta gaseoso Júpiter hace miles de años era un sol más pequeño que el nuestro obviamente, cien veces creo más chico pero tenía la función de ser una estrella enana, junto a la otra estrella también enana porque nuestro soles más pequeño que el sol Aldebarán que es miles de veces más grande. ¿Nos damos cuenta que no somos nada señora? Entonces en este sistema solar del cual el planeta Tierra es el más bello según los extraterrestres, más bien me han dicho los extraterrestres que la Tierra es el planeta más bello de la galaxia en color, en naturaleza y por la vida en la superficie. Esto es porque… hablando antes de Satanás y las entidades negativas lo quieren tener para ellos porque la Tierra será una de las bases de apoyo más bellas y más grande de la confederación, digamos que será la causa de su belleza natural espiritual el barrio general de la confederación … Donde se reunirán generales gobernantes extraplanetarios, es un paraíso, un oasis paradisíaco, en este inmenso océano estelar existen también otros planetas bellísimos, pero este es el destino de nuestro planeta, entonces nosotros somos optimistas. No creemos en el fin del mundo, se lo dejamos a nuestros hermanos "testigos de jehova". Nosotros creemos en la resurrección del mundo, creemos que sobre la Tierra la humanidad convivirá con civilizaciones extraterrestres, que la Tierra cambiará, que habrá un gobierno mundial y las naciones serán todas confederadas. No será la unión europea sino el mundo unido, no el "nuevo orden mundial". Exacto...estados unidos del mundo, donde habrá un parlamento formado por científicos, filósofos, estos últimos serán una mezcla entre religiosos y teólogos… Filósofos, científicos, matemáticos, médicos... Le doy una noticia bellísima que la pondrá alegre, no habrá políticos...que bello. El 99 % de los políticos del mundo serán exiliados en un lugar donde nadie podrá llegar a ellos y donde deberán hacer al menos siete, ocho, diez millones de años de cuarentena… pero serán tratados bien, estarán cerca, deberán estudiar, deben estudiar porque ellos son ignorantes no estudian…estudiaran teología, filosofía, medicina y cada tanto haremos una expedición con los jóvenes en las astronaves a este planeta del exilio de los políticos, se le pondrá a los chicos una máscara porque por milenios tendrán un olor nauseabundo y tendremos la piedad de charlar con ellos y escucharlos, cuando comenzaran a decir discursos comprensibles desde el gatito doméstico hasta el profesor de universidad … Ahora se ha vuelto normal, los que hablan como hablan, hoy que yo no entiendo nada, o dicen una cosa y no la hacen serán exiliados cien, doscientos millones de kilómetros de años luz…Berlusconi estará ahí, Renzi, esta gente… exiliémosla…la confederación interestelar hará una deportación pero no como la shoa, una deportación pacífica de esta gente que debe estar allá por milenios… ¿está contenta? En el parlamento habrá científicos, no se necesitará hacer votaciones porque no hay necesidad, pero entonces no será democracia…no hay necesidad de la democracia si el pueblo ve en los gobernantes justicia, fraternidad…¿qué cosa debo votar? Si el pueblo me gobierna y cuando un gobernante parlamentario o senador se estanca ¿el pueblo que hace? Mira el aura, me quiero postular y se postulan10 personas al parlamento mundial de la nueva civilización terrestre, junto a los extraterrestres" quiero ser senador, gobernar" "adelante" Entonces habrá como una especie, digamos de miss Italia, el senador se postula y el pueblo mira el aura. El que tenga el aura más expandida es el más idóneo y el pueblo dice "Aquel". Fin de la votación.

