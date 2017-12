La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Preparados para la muerte?

Por Luís Rodas









Alguien que está viviendo su vida en plenitud y con más o menos buena salud, no piensa en la muerte, es una realidad. ¡Claro que todos vamos a morir algún día! Pero la mayoría de nosotros se sorprendería si fuera hoy. Sin embargo, no tenemos garantía, de que vayamos a vivir este día completo. En estos días, nos enteramos de la tragedia del submarino y sus 44 tripulantes. ¿Cuál de estas personas, sabía esa última mañana que verían a Dios cara a cara? Creo que ninguna de ellas, "Fue una sorpresa", Algunas estaban preparadas, estoy seguro, para dar ese paso, pero otras no. El Salmo 139 nos lleva por la trayectoria de la vida comenzando con nuestra concepción. ¡Allí vemos qué íntimamente nos conoce Dios! en el vers.16, el salmista David escribió: "… en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados…." Es impactante cuando alguien a quien amamos muere "demasiado pronto", según nosotros, pero Dios siempre supo la duración de esa vida. "El hombre es semejante a un soplo; sus días son como una sombra que pasa" (Salmo 144:4). (Solo estamos de paso) "Demasiado pronto", es "nuestra" interpretación, pero si miramos con los ojos de Dios, y leemos La Biblia, nos damos cuenta de que la muerte no es el final, para los que han confiado en Jesús como Salvador. Es, sencillamente, la próxima etapa de la vida. Es una interrupción de la vida tal como la conocemos ahora. Pero no es el final. La muerte no ha ganado (1 Corintios 15:54-57). Jesús la venció. Prepararse para la muerte quiere decir arreglar las cosas de la vida con Dios. Como seguidores de Jesús tenemos esperanza (1 Tesalonicenses 4:13-17). Nuestro corazón también se quiebra cuando decimos adiós a un ser querido, la separación en la carne nos duele, pero no es un adiós para siempre. Por eso es muy distinta la reacción de los familiares en estas circunstancias, en el momento de enterarse y en los velatorios, a la de aquellos que tienen la Fe puesta en Jesús. Porque de alguna forma estamos mas preparados y creemos que un día, con sonrisas de sorpresa y gozo, nos veremos unos a otros otra vez. ¡Tú!, ¿estás preparado? Es un paso que tarde o temprano todos tendremos que dar, ¿Por qué no prepararnos? Lo hacemos cuando armamos las valijas para irnos de vacaciones, ¿y no tomamos conciencia que en cualquier momento nos puede salir este viaje? Que mas tarde o mas temprano, todos tendremos que hacer. Además, estar preparados, nos aliviará y mejorará la vida aquí y ahora. Es tiempo de hacer las valijas espirituales y estar siempre preparados. En la Biblia hay una parábola de 10 vírgenes, que la mitad estaban preparadas y las otras no. (Mateo 25:1-13) saque ud. sus propias conclusiones y decida que hacer hoy con Cristo Jesús. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Preparados para la muerte?

Por Luís Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: