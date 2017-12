La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 La empatía en la relación médico-paciente y viceversa







La empatía es una forma de conocimiento y aproximación al otro, un intento de ponerse en el lugar de la otra persona. En la relación médico-paciente es además un valor, una actitud y una habilidad que ha sido llamada LA QUINTAESENCIA DEL ARTE DE LA MEDICINA. La actitud empática del médico hacia el paciente hace posible el respeto y la dignidad de la relación médico-paciente. Es importante que el médico se ponga en el lugar del enfermo, en su piel y vea con sus ojos. Como dice Unamuno, hay que estar con el enfermo sin ser el enfermo. La empatía ayuda al médico a imaginar y a comprender lo que el paciente está sintiendo, siendo la mejor forma de sentir lo que nos es común a los seres humanos. Una relación digna y respetuosa se basa en la aceptación del paciente más allá de lo que éste hace. El paciente debe ser valorado por lo que es, no por lo que hace. El médico debe ser justo sin ser juez. El médico ha de prevenir y curar, no juzgar una actitud moral. La Medicina en contraste con las Humanidades no sigue un discurso lineal de causa-efecto, sino que pasa de una realidad a la de otros. Y ¿qué hay que hacer para EMPATIZAR? Lo primero: saludar, presentarse y preguntar al paciente qué le pasa -Mostrarse tranquilo -Mostrarse cordial y sonreír con sinceridad -Practicar una escucha activa -Mostrar sentido de la responsabilidad -Estar atentos a las inquietudes de los pacientes y entender su personalidad -Hablar lo necesario y explicarse de un modo inteligible, huyendo de los tecnicismos -Llamar al paciente por su nombre Valorar con el diálogo lo que quiere y lo que no quiere saber el paciente sobre su enfermedad Aplicar la regla de las tres "C": -Comunicación -Comprensión -Confianza La relación médico paciente debe basarse en: La integridad - La ecuanimidad - El respeto a la persona Para qué la verdadera empatía surja de un modo fluido y natural es importante ver al paciente como un TODO. El trastorno que padezca lo hemos de entender como una parte de él y que produce una implicación personal. Se ha de huir de una relación paternalista y buscar una relación de COOPERACIÓN bidireccional. Las cualidades más valoradas por los pacientes sobre su médico son: Vocación -Respeto humano -Capacidad de ayuda Capacidad de autocrítica -Infundir confianza y seguridad -Talento y arte médico.



La empatía en la relación médico-paciente y viceversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: