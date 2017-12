La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 Ajedrez:

Iván Rossi fue 3º en la final del Torneo Interligas







El jugador de nuestra ciudad alcanzó el podio en el certamen disputado en La Madrid. Su hermana Lucía fue 8ª en Sub 14. El campanense Iván Rossi finalizó en la tercera posición de la octava edición de la Final Provincial del Torneo Interligas que se disputó el pasado fin de semana en General La Madrid. Durante la competencia en la categoría Sub 16, el ajedrecista de nuestra ciudad enfrentó a dos jugadores de Morón, otros dos de Necochea, uno de 9 de Julio y otro de Henderson. Finalmente obtuvo 5,5 puntos sobre 7 posibles. En tanto, Lucía Rossi (hermana de Iván), quien clasifico a la final por cupo femenino, concluyó en el 8º lugar de la categoría Sub 14, logrando 3,5 puntos sobre 7 posibles luego de enfrentar a jugadoras de Olavarría, San Miguel, Adrogué y Laprida. Los dos representantes de nuestra ciudad llegaron a General Lamadrid con el apoyo de la Municipalidad de Campana y acompañados por el profesor Fernando Romano. La Final del Torneo Interligas es el corolario de una competencia que se inicia por zonas. Así, tanto Iván como Lucía participaron de los diferentes certámenes organizados por la Liga de Zona Norte, que abarca a ciudades como Escobar, Campana, Zárate, San Pedro, San Nicolás, Ramallo, Las Heras y Capilla del Señor, entre otras. Estas instancias iniciales reúnen alrededor de 1.500 jugadores en toda la provincia. Y de allí, los campeones y subcampeo-nes, más la mejor mujer, clasifican a la final, donde en cada categoría se juntan más de 25 jugadores de toda la provincia.

Con el profe. Lucía e Iván Rossi junto al profesor Fernando Romano y sus respectivos trofeos.





Concentración. Iván, con la camiseta de Villa Dálmine, en su partida contra el representante de Henderson.



