El año 1963 fue realmente brillante para el Violeta. Ascendía a Primera "B" en el ámbito de AFA y era el triple campeón en el certamen oficial de la Liga Campanense, episodio no muy frecuente en los anales de la entidad rectora del fútbol local. En Primera, la formación campeona jugó 10 partidos de los cuales ganó 5, empató 3 y perdió 2, obteniendo su delantera 23 goles, mientras que la defensa experimentó 18 contrastes. En sus distintas actuaciones, se integró con los siguientes jugadores: Reynaldo Torres, Emilio Zamudio, Benigno Cordero, Erasmo Bianchi, Oscar Angel Coronel, Victor Moyano, Nestor Bombini, Dino Gazzi, Julio Raboni, Miguel A. Vsile, Norberto Difur, Oscar Panno, Roberto Saavedra, Osvaldo Lamelza, Marcos García, Juan Raboni, Ricardo Luis Rodríguez, Honorato Bianchi, Alberto Menéndez, Juan Carlos Vergara y Luis María Zanni. Al veterano y siempre eficiente zaguero Benigno Cordero, un jugador de relevancia que ha producido el fútbol local, que conoció la Primera de Atlanta y lució con orgullo la casaca de nuestra selección, le fue conferida, la capitanía del equipo, distinción a la que hizo honor mientras a Luis Roberto Vallejos le correspondió la difícil tarea de preparar física y técnicamente a los conjuntos representativos. Su labor fue realizada con conciencia y su sentido de las disciplinas fue factor para que en ese nivel también el equipo experimentara una sensible ascendencia. Merece la cita el siempre entusiasta y activo Jorge González. Esta persona mantuvo una permanente colaboración con Vallejos y se constituyó en un eficiente auxiliar del ganador de la vuelta olímpica. También es oportuno resaltar que al igual que Benigno Cordero, tanto Reynaldo "Bagre" Torres como Oscar A. Coronel y Alberto Menéndez, integraron el plantel campeón de la Tercera de Ascenso de AFA en 1961. Y como delantero goleador asomó nada menos que Osvaldo "Chiche" Lamelza con 7 goles. El mismo que militara posteriormente en la Primera de Racing Club de Avellaneda y registrara un paso por la que quieren todos, la "Albiceleste" de nuestra Selección Nacional. Participaron de la citada temporada, además de Villa Dálmine, los equipos de San Martín, Puerto Nuevo, Sol Argentino, Plaza Italiana y Cometarsa. Los artilleros dalministas fueron: Osvaldo Lamelza (7); Alberto Menéndez (3), Oscar Coronel (2); Juan Raboni (2); Ricardo Rodriguez (2); Honorato Bianchi (2); Nestor Bombini (1); Marcos García (1), Néstor Panno (1); Roberto Saavedra (1) y Juan Vergara (1). Villa Dálmine ha alcanzado tan brillante halago como consecuencia del afán mancomunado de sus dirigentes, técnicos y jugadores. Los primeros no escatimaron esfuerzos para que sus representantes constituyeran una expresión orgánica y disciplinada. A los últimos técnicos y jugadores les correspondió la obligación de plasmar esa preocupación constante para lo cual prodigaron sus mejores atributos y energías. Y lo hicieron a conciencia, con dignidad y hondo sentido deportivo. Es oportuno señalar que en la categoría reserva también la entidad violeta fue la que alcanzó el título. Y es grato recordar que esta triple conquista, cuando Dálmine comenzaba tímidamente a insinuarse, cuatro temporadas antes del ´63, en la formación de jóvenes valores, hombres con visión de futuro, Renato Togni y Abel Osterrieth se dieron a la tarea de organizar campeonatos infantiles y juveniles. En esos torneos aparecieron niños que prometían un futuro promisorio, los que luego de ser preparados convenientemente fueron lanzados a las confrontaciones de fútbol organizado. Los "Cebollitas" asomaron de la joven Escuela de Futbol, y ganaron el certamen de quinta división, siendo su máximo goleador Rubén Carneiro con 10 tantos. Dálmine, además de las medallas recordatorias de la entidad madre del fútbol campanense se hizo acreedor también del trofeo "Antonio Uppi" que tanta significación espiritual tiene para la familia Violeta.

EL DALMINE QUE RESULTARA TRIPLE CAMPEÓN DE LA LIGA CAMPANENSE.



Por el Camino del Recuerdo:

Dálmine, Triple Campeón de la Liga

Por Héctor Taborda

