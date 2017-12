La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/dic/2017 Superliga:

Con los goles de Blandi, San Lorenzo amenaza a Boca







El campanense marcó en la victoria sobre Atlético Tucumán y ya está segundo en la tabla de goleadores. Hoy visita a Tigre. Después de la eliminación en Copa Libertadores frente a Lanús y tras la salida de Diego Aguirre de la dirección técnica, parecía que San Lorenzo no iba a tener un final de semestre con expectativas claras. Sin embargo, despertó con el interinato de Claudio "Pampa" Biaggio y el pasado jueves alcanzó a Boca Juniors en lo más alto de la tabla de posiciones de la Superliga Argentina de Fútbol gracias a su victoria "adelantada" frente a Atlético Tucumán (el encuentro de la fecha 12 se jugó anticipadamente porque los tucumanos disputarán la final de la Copa Argentina frente a River). En ese encuentro, que fue triunfo 2-0 del Ciclón, el camino lo abrió el campanense Nicolás Blandi, quien estableció el 1-0 a los 6 minutos de juego. Luego, Nicolás Reniero selló el triunfo en el Nuevo Gasómetro. Con ese tanto, el delantero de nuestra ciudad llegó a las seis conquistas en el campeonato (ante le había convertido a San Martín de San Juan -2-, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata) y ya se ubica en la segunda posición de los máximos artilleros, tres por detrás de Darío Benedetto, quien se perderá el resto de la competencia por la lesión ligamentaria que sufrió en su rodilla. "Es importante hacer goles y que ayuden para que el equipo gane, lo más importante de todo. Me voy contento cuando convierto pero más cuando el equipo gana", señaló Nico tras la victoria sobre Atlético Tucumán. Y Blandi podrá seguir engrosando su cuenta hoy, cuando San Lorenzo visite desde las 17 horas a Tigre en Victoria. Y si se le da el triunfo a su equipo, también podrá disfrutar de la cima de la tabla de posiciones en soledad, al menos hasta que Boca juegue frente a Arsenal (comienza 19.15 horas). Es que ambos tienen hoy 24 puntos, aunque el Ciclón ha sumado esa cantidad con un partido más. "Siempre estuvimos mentalizados en hacer nuestro trabajo. Tenemos que seguir haciendo lo mismo. Falta una rueda entera. Los otros tendrán que hacerlo lo mejor que puedan porque nosotros vamos a estar en la pelea", afirmó Blandi respecto a la pelea de un torneo que, dos semanas atrás, mostraba a un Boca inalcanzable. Finalmente, en declaraciones tras la victoria sobre Atlético Tucumán, Nico también se refirió a su futuro en San Lorenzo: "Estoy contento con la responsabilidad mía en el club, con el respeto que me da la gente y con mis compañeros. Voy por más. Me encantaría que el club siga creciendo. Si llega una oferta superadora, que sea un crecimiento para mí, decidiremos en conjunto con Matías (Lammens) lo mejor para mí y San Lorenzo. Si sirve, me iré. Y si los dos pensamos que lo mejor es que me quede, me quedaré".

EN RACHA. BLANDI MARCÓ CUATRO GOLES EN LOS ÚLTIMOS TRES JUEGOS DEL CICLÓN.



