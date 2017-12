Rincón Tuerca

P U B L I C



TURISMO NACIONAL: La categoría desarrolla durante este fin de semana a su última carrera del año en el autódromo de Rosario que visita despues de muchos años. Con sus dos clases y otro parque interesante de autos lo televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DEBUTAR: Finalmente debutó Eduardo Koszko en karting en la categoría Kart Plus con un séptimo puesto en la final y el extraño de pelo largo aseguró que le gustó y piensa hacer toda la próxima temporada. ENTUSIASMO: Parece que Don Sergio fue al taller donde se está armando su Fiat Uno para la clase Dos de Alma con mucho entusiasmo y empuje para terminar al mismo pero todo no pasó de allí y aún no podemos ver a Giordano en la alta competencia. TRISTEZA: La nena estaba contenta con el karting que le armó su padre al poder lograr otro podio y toda esa alegría se transformó en tristeza cuando no superó la técnica y lo desclasificaron. La desazón fue grande más aún cuando nuestro personaje estuvo en la N.A.S.A. recabando información para armar motores. ALMA: La categoría visita el autódromo de La Plata durante este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. PROBAR: Ya el auto está terminado y Leandro Cracco quiere comenzar a probar donde la idea es arrancar en el autódromo de Baradero con todo su equipo y darle curso a la tracción delantera un tema a resolver por el joven piloto zarateño. TRABAJAR: En cuanto a su compañero de ciudad Maximiliano Civitarese ya trabaja para estar en la alta competencia a partir de la próxima temporada con el motor que le armó Sebastián Colombo. DEFINIR: Por su parte Gonzalo Di Nardo aún no definió como se va a encarar la próxima temporada. Por el momento el auto está en alquiler y no confirmó si el propio robusto piloto está con las ganas de volver a la alta competencia. Cuestiones de índole laborar no le permite tener los tiempos que requiere a su criterio para volver a correr. GANADORES: Tras la carrera de la categoría Kart Plus en el kartódromo de Zárate los ganadores fueron en Promocional: Angelo Nugnes, Pre Juniors: Ayrton Chorne, Juniors: Gonzalo Lischeti, Master B: Jorge Marquez, Master A: Pablo Clerici, Potenciada: Rocío Davenda y Cajero 4T: Stefano Torrese. INVITADOS: En esta competencia también corrieron los pilotos invitados donde el triunfo recayó en Promocional: Nicolás Ferranti, Pre Juniors: Valentín Pisaturo. Juniors: Facundo Llenderoso, Martín B: Daniel Del Bianco, Master A: Sebastián Scaglione, Potenciada: Nahuel Zalazar y Cajero 4T: Sebastián Colombo. CAMPEON: Luego de un gran año donde hasta le sobró una carrera el piloto de Del Viso Marcelo Ferrand alcanzó el título de campeón en la clase Master B con la motorización de Mauro Santucho y el chasis a cargo de Rubén Guerra. TOPE RACE: En el autódromo de Paraná la categoría está definiendo su campeonato en este fin de semana donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". CHASIS DEL REGIONAL: Para cerrar la presente temporada la categoría llega al autódromo platense en la búsqueda de dos carreras y el campeonato en juego. Desde las 9.30 hs. arrancan con su propuesta automovilístico. VENDER: Finalmente los dos Clios listos para correr en el Turismo Nacional por parte de Federico Panetta fueron vendidos donde el piloto en cuestión como anunciamos en esta sección estaban a la venta hace un tiempo y ahora se concretó. CRECIMIENTO: A propósito de Federico Panetta sus sobrinos siguen en pleno crecimiento en karting donde Bautista y Santino viene de correr en el kartódromo argentino ubicado dentro del predio del autódromo capitalino donde están participando en la categoría Regional con resultados positivos. FALLECIMIENTO: Lamentablemente días atrás nos dejó para siempre Giorgio Gatti en la ciudad de Mar del Plata. Este mecánico que en octubre pudimos ver en nota televisiva donde nos contaba de sus treinta años trabajando en el equipo Ferrari de Formula Uno. TC REGIONAL: En el autódromo Roberto Mouras la categoría encara con sus dos clases GTA y GTB la última presentación del año con dos finales y los dos campeonatos en juego. Desde las 11 hs arrancan con su show automovilístico. CHARLA: Cristian Falivene mantendrá una charla con el preparador Mauro Santucho para poder llegar a un acuerdo pensando en la próxima temporada y hacer todo el calendario de karting en la categoría Kart Plus. INVITAR: Manteniendo este presente del piloto Cristian Falivene en la intimidad de su hogar su familia está evaluando el compromiso asumido por Alejandra la esposa del piloto en cuestión al entender invitan a comer pizzas a Mauro Santucho y a "Titi" Rodriguez juntos en una misma cena. TOPE RACE SERIES: En búsqueda de la última carrera de la temporada la categoría se presenta este fin de semana en el autódromo de Paraná donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". REUNION: Tras la reunión del último jueves por parte de los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias el balance que se desarrolló por la última fiesta del automóvil fue altamente positivo donde además recibieron felicitaciones, agradecimientos y elogios por todo lo que arrojó la misma que además fue visitado por un caudal mayor del público. CUPECITA: Como era de imaginar la cupecita de Osvaldo Galo enalteció la fiesta del automóvil y como era de imaginar algo le iba a pasar por esto se lo vio como lo llevaban a remolque cuando se quedó sin nafta y encima quien lo llevó de tiro le arrancó el paragolpe. De no creeer! TC BONAERENSE: La categoría está transitando durante este fin de semana el autódromo capitalino donde con su habitual parque de autos define sus campeonatos. Desde las 9.30 hs arrancan con las pruebas libres. TOPE RACE JUNIORS: Nueva presentación de l categoría en el autódromo de Paraná durante este fin de semana donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ACIERTO: Continuando con la fiesta del automóvil fue un acierto importante por parte de los organizadores que eligieron un lugar ideal para las motos donde se lucieron y permitió que el público las disfrutara más con la sombra allí reinante. TRIUNFO: El que obtuvo en la última carrera de la Clase Potenciada de la Categoría Kart Plus la joven Rocío Davenda que pudo poner de manifiesto su capacidad conductiva con la motorización de Horacio Romay. POLITICA: La desvinculación de Carlos Devesa de la terminal de Suzuky está basada en una política de la empresa a nivel internacional que también involucró a nuestro país. Esto para nada tiene que ver con el emprendimiento que Devesa lleva adelante con el Dakar dado que son gestiones diferentes. ARMAR: Pensando en el próximo año se trabaja en la fortaleza de la Ruta 193 para poder armar un Ford para el Turismo 4000 Argentino donde se espera arrancar a mitad de año con Ignacio Tártara ocupando esa butaca. COMIDA: El pasado sábado en horas del mediodía en su taller el legendario dirigente del automovilismo Juan Carlos Rizzo realizó una comida para sus amigos y allegados ante la demostración de amistad con para todos los presentes que durante tantos años fueron parte de su trabajo para todos los antes del automovilismo. CORRER: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de General Roca el ultimo fin de semana donde el campanense Matias Milla fue de la partida con el Toyota del equipo oficial donde en clasificación quedó décimo noveno y en la primera final clasificatoria llego en el puesto décimo quinto para en la final ubicarse vigésimo segundo tras abandonar en la octava vuelta. SUBCAMPEON: Después de un gran año en motocross el joven campanense Julián Garrido se consagró Sub Campeón Argentino de su especialidad tras la última fecha en San Luis con la moto que atiende su padre y el asesoramiento de Carlos Devesa. INTENCION: La intención de la categoría es mantener los actuales presupuestos para el año próximo intentando no acrecentar los costos dentro de los chasis del TC Regional que tuvo un crecimiento importante en esta temporada y desean continuar en la misma senda. AUTODROMO: Las obras siguen en el futuro autódromo de San Nicolas donde aún falta bastante para terminar el mismo que tendrá la posibilidad de traer a correr las categorías nacionales que es la idea de quienes elevan adelante este emprendimiento. CONTAR: Cuando termine su nuevo emprendimiento en la costa argentina Eric D´Amario asegura que contara con mas tiempo para su pasión que es el automovilismo junto a su amigo el flaco Juan Carlos Muñoz con quien encara correr en autos de carrera. ASADO: Si viene el asado del Campeón Ferrand y en el equipo aún no tienen definido el lugar pero saben que su piloto no los va a defraudar y se espera el cierre del presente campeonato para tal emprendimiento gastronómico.

