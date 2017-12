Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del martes, 05/dic/2017. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del martes, 05/dic/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: El HCD despidió a su actual conformación

Proyectos presentados a último momento fueron postergados para una sesión extraordinaria







Anoche, durante la sesión de prórroga, ingresaron varios expedientes que buscan introducir modificaciones en el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental. También, a pesar del acuerdo anunciado por Zárate, figura la prórroga para extender el contrato con la familia Concaro, en cuyo terreno se disponen los residuos sólidos. Se fijó una sesión extraordinaria para el martes 19. El Gobierno intentó este lunes que el Concejo Deliberante debatiera sobre tablas un paquete de proyectos entre los que figuraban modificaciones en el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental y la renovación del contrato con el propietario del predio donde la ciudad desecha sus residuos sólidos. Pero como los expedientes fueron presentados apenas horas antes de la sesión, los bloques de la oposición se negaron a su tratamiento exprés, lo que determinó la convocatoria a una sesión extraordinaria para el próximo martes 19. La introducción de estos proyectos generaron negociaciones que se sucedieron durante gran parte de este lunes y que finalmente determinaron postergar su discusión dada la precaria noción que se tenía sobre ellos: de hecho, hasta ayer a la noche, algunos concejales no estaban seguros de sí para aprobar cambios en el Código de Ordenamiento se necesita mayoría simple o los dos tercios de los votos. "Esto es algo que a mí me tocó vivir como opositor y como oficialista. Cuando se acercan los últimos días del año y hay que cerrar el balance político, económico, financiero y legal, el Ejecutivo empieza a darse cuenta que tiene que cumplir con determinados escalones o que necesita poner en funcionamiento cosas que no se van a poder tratar durante los meses que no hay sesiones", justificó el presidente de la bancada de Cambiemos, Mariano Raineri, en diálogo con LAD. "Obviamente uno siempre quiere tener un poquito más de tiempo para leer, por eso se consensuó con la oposición una (sesión) extraordinaria para los expedientes que entendían necesitaban más análisis", añadió. Según Raineri, estos proyectos "no dan vuelta la realidad del Código" de Ordenamiento, sino que legislan sobre "altura de edificios" y la habilitación de "sectores comerciales" en donde hoy solo pueden proliferar barrios cerrados, como en el corredor de la Ruta 4. En cambio, para la concejal Soledad Calle (FPV-PJ) los proyectos implican situaciones "muy importantes", lo que denota la "audacia" del oficialismo por "pretender modificar el Código de Ordenamiento en una sesión de prórroga" y "sin debate previo". "De ninguna manera nosotros podemos ser cómplices de esto", subrayó la edil. Calle sostuvo que las cuestiones vinculadas al Código de Ordenamiento demandarán consultas con los especialistas en la materia que posee su partido, al igual que la presencia de funcionarios municipales ante los distintos bloques del HCD. "Algunas seguramente tendrán que ponerse en debate en el seno de la comunidad o en el marco del Consejo que está previsto en el Código", agregó. Con todas estas condiciones, la concejal no aseguró que los cambios propuestos por el Gobierno se voten afirmativamente el martes 19. "Estamos de acuerdo en no tratarlo hoy; veremos lo que sucede para la sesión extraordinaria, fundamentalmente porque muchos de estos proyectos llegaron sin los expedientes, por lo tanto, no tenemos mayor información", avisó. Por otra parte, también quedó en suspenso la convalidación de un decreto ejecutivo que prorroga el contrato con Hugo Oscar Concaro para que Campana siga destinando sus residuos sólidos en el terreno de su propiedad. Un concejal opositor le comentó a LAD sus dudas acerca de esta iniciativa luego que el Municipio de Zárate anunciara la firma de un boleto de reserva de compra para hacerse con esas tierras. "Entonces, ¿con quién tenemos que negociar?", se preguntó.

CONCLUIDA LA SESIÓN DE PRÓRROGA DE ANOCHE, LOS CONCEJALES POSARON TODOS JUNTOS EN EL RECINTO. ESTE JUEVES SE RENUEVA EL CUERPO CON LA ASUNCIÓN DE LOS EDILES ELECTOS EN OCTUBRE.





ANOCHE SE REALIZÓ LA SESIÓN DE PRÓRROGA, QUE FUE LA ÚLTIMA CON LA ACTUAL CONFORMACIÓN DEL HCD. EL JUEVES 7 INGRESARÁN LOS EDILES ELECTOS. Siete concejales se despidieron ayer del HCD Este lunes la conformación 2015-2017 del Concejo Deliberante sesionó por última vez: el jueves asumirán los nuevos ediles que fueron elegidos en las elecciones de octubre, dando por finalizado el mandato de quienes vienen legislando desde el año 2013. Si bien son diez las bancas que se renuevan, varias serán ocupadas por las mismas caras. Sergio Roses, Marina Casaretto y Carlos Cazador, fueron elegidos para extender por cuatro años sus cargos. Por el contrario, la de ayer significó la última sesión para Mariano Raineri, Noemí Pérez, Silvia Balcells, Adrián Rey, Olga García, Norberto Bonola y Juan Ghione. Salvo Rey y García, el resto de estos concejales dejan el HCD en un partido diferente con el cual asumieron: Raineri lo hizo en el Frente Progresista Cívico y Social, al igual que Bonola, mientras que Balsells y Pérez en el Frente Renovador. Juan Ghione había arribado de la mano del FpV. En dos días cambiará la composición de los bloques, con la jura -además de los que renuevan- de Romina Buzzini y Diego Lis por Cambiemos; Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti por el PJ-Unidad Ciudadana; y Axel Cantlon y Rosa Funes por la UV Más Campana. Más allá de cómo se reacomoden las mayorías y minorías legislativas, en principio, Cambiemos será la primera minoría con 9 ediles; el PJ-UC tendrá 6; la UV Más Campana, 3; y el Frente Renovador, 1.

EL RADICAL NORBERTO BONOLA DEJA EL RECINTO. ASUMIÓ EN 2013 POR EL FRENTE PROGRESISTA, CÍVICO Y SOCIAL. SE RETIRA POR LA UV MÁS CAMPANA.





JUAN JOSÉ GHIONE DEJA EL CONCEJO DELIBERANTE. EN ESTE ÚLTIMO PERÍODO, FUE PRESIDENTE DEL CUERPO EN EL PERÍODO 2013-15. Pablo Garrido fue declarado "Ciudadano Ilustre" El profesor Pablo Garrido fue declarado "Ciudadano Ilustre" de la ciudad de Campana en una votación acompañada con el voto afirmativo de todas las bancadas del Honorable Concejo Deliberante. La concejal Olga García, quien fuera esposa del difunto educador y referente peronista, y con quien tuvo tres hijos, recordó a su marido como una persona de apertura democrática y consustanciado con los valores del justicialismo. "Tuvo una actitud que realmente fue muy importante: que cuando tuvo dos elecciones en las que no llegó al triunfo, resolvió impulsar a otro compañero, que fue Jorge Rubén Varela. Porque realmente lo que interesan no son las ambiciones personales sino los cambios en la sociedad", afirmó. Definió la militancia de su marido como "intensa y generosa". Asimismo, recordó su paso al frente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el cual "puso la cultura al alcance de todos los habitantes de la ciudad, que consideraba como un derecho fundamental". García además repasó la lucha de Garrido por la reapertura de la Universidad de Luján -cerrada por el gobierno militar-, su rol docente en la UTN, el Instituto Nº15 y la Escuela Normal, y su papel como constituyente en la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. "Sinceramente pienso que merece este homenaje", afirmó García. También tuvieron sentidas palabras para Garrido los concejales Soledad Calle, Juan Ghione, Carlos Cazador y Norberto Bonola. El proyecto que fue aprobado ayer, impulsado en su momento por el Presidente del HCD, Sergio Roses, solicita al mismo tiempo que la Legislatura bonaerense replique esta distinción a Garrido a nivel provincial. TRAYECTORIA. Garrido nació el 24 de diciembre de 1940 en nuestra ciudad y falleció el martes 13 de septiembre de 2016. Al día siguiente de su muerte, en las páginas de La Auténtica Defensa, el Lic. Oscar Trujillo lo recordó como un hombre de "carácter firme, convicciones inclaudicables y vocación democrática". Y además repasó su extensa trayectoria, desde sus inicios. Garrido cursó sus estudios primarios en las Escuelas 7 y 1 de nuestra ciudad y los secundarios en la Escuela Normal "Eduardo Costa" y "Domingo Faustino Sarmiento" de Capital Federal. Se graduó como Profesor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como Ayudante de Cátedra en el Profesorado en Historia y en la Cátedra del Dr. Rodolfo Ortega Peña de la Facultad de Derecho. Fue docente, además de las Universidades de Mar del Plata, Tecnológica Nacional, y de Luján. Así como del Instituto Superior de Formación Docente Nro. 15 de nuestra ciudad, en el Profesorado en Historia, del que fue fundador y Coordinador. Dictó clases también en el Magisterio del Instituto Superior de Formación Docente Nro. 116. En el Nivel Medio, fue profesor de la Escuela Normal "Eduardo Costa", del CENS 162 de Adultos y de la Escuela de Enfermería de la Municipalidad de Campana. Fue el primer Coordinador del Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján, enfrentando el cierre del mismo en la última dictadura militar, siendo repuesto en sus funciones con el retorno a la democracia, en 1984. En ese tiempo, fue uno de los tantos docentes de la Universidad Nacional de Luján que participaron de una activa resistencia al cierre de esa casa de estudios, así como uno de los impulsores de su reapertura. Presidente del Instituto de Estudios Municipales "Arturo Jauretche", ámbito de debates, conferencias y exposiciones, fue uno de los principales artífices locales de la renovación del Peronismo después del retorno de la democracia. Concejal por el Partido justicialista, fue Presidente del Partido a nivel local, y Convencional Constituyente en la Asamblea Constituyente de la Provincia de Buenos Aires en 1994, donde logró la aprobación del artículo 44, dedicado especialmente a la protección del Patrimonio Cultural. Fue Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana desde 1995 hasta 2004. Tuvo además una activa producción en la investigación histórica, destacándose su participación e numerosos Congresos Nacionales de Historia, como invitado de la Academia Nacional de la Historia. Replicando esa experiencia, impulsó la puesta en marcha de las ya tradicionales Jornadas de Historia Regional del Profesorado en Historia de nuestra ciudad. De esos encuentros, fueron publicados dos trabajos de investigación: "la presencia del Chaco en la obra recopiladora de Pedro de Angelis", Separata del Quinto Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, celebrado en Resistencia y Corrientes del 1 al 5 de setiembre de 1981; y "Campana. Un modelo de desarrollo económico social en el período 1900-1905" Separata del 8vo. Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Buenos Aires, 1998. En el año 2008 fue uno de los galardonados con la Orden de la Campana, en el año del Centenario de la Institución que lo creó (la Cámara Unión del Comercio e Industria de nuestra ciudad).

PABLO GARRIDO FALLECIÓ EN SEPTIEMBRE DE 2016, A LOS 76 AÑOS DE EDAD. TUVO UNA DESTACADA TRAYECTORIA EN LA EDUCACIÓN Y LA POLÍTICA DE NUESTRA CIUDAD. Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/wwnDH7MqUp HCD CAMPANA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de diciembre de 2017

