El partido se juega desde las 17 horas en cancha de Villa Dálmine. Boumerá, Godoy y González son bajas en el Auriazul, que contará con el debut del juvenil Braian Carlini. Además, retorna el goleador Germán Águila, quien ya cumplió su sanción. Por la 14ª fecha del campeonato de Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Atlas en un encuentro que comenzará a las 17 horas y que se disputará en cancha de Villa Dálmine con arbitraje de Franco Acita. Para el Auriazul será la oportunidad de volver al triunfo luego del empate sin goles como visitante frente a Centro Español y también la chance de sumar tres puntos que lo vuelvan a poner en zona de clasificación al Reducido, al menos mientras no le descuenten los puntos de su triunfo ante Real Pilar (que habría sido objetado por la inclusión de siete mayores de 23 años entre los 18 de la planilla). Pero tal como viene sucediendo en las últimas semanas, al entrenador Carlos "Bocha" Hernández se le complicó mucho el armado de la formación titular por las lesiones, suspensiones y compromisos personales de sus jugadores (al programarse el encuentro en día de semana aparecen también este tipo de situaciones ligadas a cuestiones laborales). Respecto al equipo que utilizó frente a Centro Español, el DT no podrá contar con Paulo Boumerá (se resintió de su desgarro), Pablo Godoy (pubalgia) y Alejandro González. Además, tampoco están a disposición Ramiro Litardo, Sergio Robles y Raúl Colombo (probó durante la semana, pero todavía siente molestias en su rodilla). Y a Tadeo MacIntyre aún le resta cumplir dos fechas más de suspensión, por lo que para completar la defensa, el entrenador hará debutar a Brian Carlini (18 años) como lateral derecho y volverá a probar con Marcelo Dorregaray como marcador de punta izquierdo (ya lo había ubicado allí frente a Juventud Unida). Lo positvo para el Auriazul será el regreso del goleador Germán Águila (había sido expulsado por doble amonestación frente a Real Pilar), quien volverá a ser la referencia ofensiva del equipo en reemplazo de Orlando Sosa (el "Pampa" irá al banco). De esta manera, los once de Puerto Nuevo para recibir esta tarde a Atlas serán: Rodrigo Ponce De León; Braian Carlini, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Marcelo Dorregaray; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. En tanto, en el banco de suplentes estarán Esteban Montesano, Brian Aguirre, Facundo Lazo, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau, Alex Curto y Orlando Sosa. Por su parte, Atlas llegará a Campana sumido en una racha de tres derrotas consecutivas: 5-2 con Central Ballester, 2-1 ante Yupanqui y 1-0 frente a Deportivo Paraguayo. Así, su presente está lejos de lo que ha mostrado el Marrón en los últimos años. En cuanto a la formación, el DT César Rodríguez no podrá contar con el ex Puerto Nuevo, Sebastián Ferrario (cinco amarillas), pero sí con Franco Ruiz (recuperado de un esguince de tobillo) y Julio Gauna (cumplió su sanción), quienes volverán a la titularidad. De esta manera, el equipo de General Rodríguez alistará a Rodolfo De Rosa; Iván Giménez, Manuel Brandon, Nicolás Pardo, Alexis Barzezebski, Franco Ruiz, Luis Jurchesen, Román Gnocchi, Silvio Martínez; Matías Cuenca y Julio Gauna.

EL ÚLTIMO EN CAMPANA EN 2017. ANTE ATLAS, PUERTO NUEVO REALIZARÁ SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN COMO LOCAL DEL AÑO. SERÁ NUEVAMENTE EN CANCHA DE VILLA DÁLMINE. PUERTO NUEVO VS ATLAS: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 68. En 67 partidos, Puerto Nuevo logró 35 victorias, Atlas ganó 21 partidos y empataron en 11 ocasiones. Puerto Nuevo marcó 141 goles, mientras que Atlas convirtió 100 COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 32 partidos, Puerto ganó 18 veces (74 goles) y Atlas venció en 7 encuentros (40 goles). Empataron 7 veces COMO LOCAL ATLAS. En 35 encuentros, Puerto venció en 17 oportunidades (67 goles) y Atlas logró 14 triunfos (60 goles). Empataron 4 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el domingo 16 de octubre de 2016, por la 8ª fecha de la Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 1 - ATLAS 1. Goles de Pablo Sosa para el cuadro "Auriazul"; y de Román Gnocchi de penal, para el Marrón. APOSTILLAS. Tres partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo sobre Atlas con un empate y 2 derrotas. Como local, 3 partidos sin perder con 2 victorias consecutivas y un empate. La última derrota en Campana fue el domingo 19 de diciembre de 2010, por la 19ª fecha de la Primera D: 1-0 con gol de Diego Leguiza. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Rubén Marcelo Stella (8), Nicolás González (6), Oscar Rodríguez (5), Néstor Coronel (4), Orlando Sosa (4), Carlos Canale (4), Martín Monteagudo (4), Gizzarelli (), Alberto Fillopsky (3), Alberto Ielsich (3), Gastón Guevara (3), Damián Rivas Karlic (3), Juan Pablo Martínez (3). MÁXIMOS GOLEADORES ATLAS: Wilson Severino (11), R. Fernández (4), Adrián Benítez (4), Facundo Piacenza (3) y Diego Leguiza (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA EN CAMPANA DE 1982: Fue el sábado 15 de mayo, por la 7ª fecha de la Primera D: PUERTO NUEVO 6 - ATLAS 1. PUERTO NUEVO (6): Carlos Alberto Pérez; Jonhy Stemberg, Luis Belard, Pedro Luchetta y José Hidalgo; Justo Cazador (Félix Rojas), Antonio Samper y Oscar Marcelo Rodríguez; Rubén Marcelo Stella, Néstor Raúl Coronel (Miguel Ángel Dicharze) y Ramón Eduardo Churruarín. DT: Carlos Cazador. SUPLENTES: Víctor Tanzillo y Hugo Ayala ATLAS (1): Ayala; Desimone, Bordón, Casanova y Ferrari; J. Pannone, Giménez y Funes; Rojos, Acosta y A. Pannone. GOLES DE PUERTO NUEVO: PT 33m Néstor Coronel; ST 3m Oscar Rodríguez, 10m Rubén Stella, 27m Ramón Churruarín, 39m Rubén Stella y 42m Miguel Dicharze. GOL DE ATLAS: Giménez. EXPULSADOS: Acosta, Ferrari y Casanova (Atlas). CANCHA: Estadio Municipal. ARBITRO: Rojas. RECAUDACIÓN: $ 720.000 (Pesos ley).

Primera D:

Puerto Nuevo recibe esta tarde a Atlas

