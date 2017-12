Alejandra Dip

Guerrero, la iluminación del ser, fuerza espiritual para salir adelante. Conecta con la inteligencia universal. Vibra sagrada. Inteligencia indicada para sobrellevar momentos difíciles Kin Guerrero 1- Trecena del Guerrero El Guerrero es la energía que nos traerá estos 13 días la fuerza espiritual para seguir luchando y salir adelante.Nos conecta con la inteligencia Universal. Estos días vamos a poder sobrellevar los momentos difíciles porque vamos a contar con esta energía de lucha, voluntad y coraje suficientes. Estos 13 días que empiezan hoy comandados por el Guerrero 1, vamos a madurar los cambios realizados en la trecena que ayer terminó, que fue la trecena de la Noche. Esta nueva trecena viene con un escudo protector que trae este guerrero y tiene energía de cambio. Días para trabajar también la flexibilidad, para poder adaptarnos rápidamente a los cambios, pero después de haberlos madurado muy bien. Si no estamos en nuestro centro, en eje, en armonía, son días donde puede haber muchas peleas, discusiones, mucho capricho, y terquedad. Empeñándonos en no dar el brazo a torcer. Provocadores, en alerta y en pie de guerra. En armonía, sacaremos los estorbos que se nos interpongan en el camino, moviendo las piezas silenciosamente. Energía propicia para planificar, organizar todo, hasta los mejores planes. ¡Empuje, fuerza para poder avanzar en lo que quieras! No les demos tanta vuelta a TODO, así avanzaremos más livianos y libres de ataduras emocionales. Hoy es buen día para los negocios también al igual que lo fue ayer en día águila, además es bueno para proyectos y producción en general. Hoy se recupera la creencia en nuestro pueblo, defender el lugar que nos corresponde. Manejarse con calma e inteligencia para no caer en situaciones de conflicto complicadas. ¡Seamos guerreros de luz, estemos en sintonía, para acompañar de la mejor manera los cambios que se aproximan! ¡In lak ech! El pueblo unido y organizado llega a buen puerto, Buen Martes para todos, y que la paz este entre nosotros. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Guerrero 1 - Energía del Martes 05/12/2017 - Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: