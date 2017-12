La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/dic/2017 Cerró una nueva edición del programa GEN Técnico que impulsa Tenaris







Alumnos de las escuelas técnicas Nº 2 y Nº 4 de Zárate presentaron sus proyectos finales: aulas eficientes y un auto impulsado a energía solar. El año próximo, la Escuela Técnica "Luciano Reyes" de nuestra ciudad se sumaría a este programa. Los chicos de las escuelas técnicas Nº2 y Nº4 de Zárate participantes del programa GEN Técnico presentaron sus trabajos finales, aulas eficientes y un auto solar, demostrando que comparten con Tenaris la pasión por la innovación, la tecnología y el trabajo industrial. El cierre de la edición 2017 del programa se llevó a cabo el jueves en el Auditorio de Tenaris. Más de 350 alumnos de 5º, 6º y 7º año de ambos establecimientos educativos recibieron sus diplomas y explicaron en detalle sus proyectos ante autoridades educativas y de la empresa. Para compartir lo hecho en la EET Nº2, los estudiantes armaron una maqueta de un aula con un panel solar proveyéndole electricidad real. Pero los trabajos en el establecimiento tuvieron una escala completamente diferente. En una primera etapa, cambiaron los tubos fluorescentes por luces LED. Luego avanzaron con la colocación de sensores y fotocélulas para, finalmente, instalar los 12 paneles solares en la terraza, un regulador/inversor y las baterías. "Fue una muy buena experiencia por las nuevas tecnologías que implementamos en el aula y que no conocíamos hasta ese momento", señaló Aaron Gallego, de la división séptimo primera. El sistema tiene una potencia máxima instalada de 3.18 KWh y una potencia máxima de almacenamiento de 15.1 KWh. Implica un ahorro del 60% en el consumo eléctrico de las aulas conectadas. Con ese mismo sentido sustentable en mente, los chicos de la EET Nº4 evolucionaron su concepto de auto eléctrico -presentado el año pasado- y construyeron desde cero un prototipo movilizado a energía solar, con hasta 3 horas y media de autonomía y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Un diseño futurista y aerodinámico le imprime una imponente apariencia al vehículo, que representó todo un desafío desde el arranque. "Lo que más nos exigió fue la estructura del chasis de aluminio, porque no sabíamos soldar con ese material. Lo íbamos a hacer abulonado, pero nos animamos a soldarlo y salió bien", contó Alan Herbes, de séptimo segunda. Además de los saberes técnicos, participar del programa los entrenó para facilitar su integración a la industria en la que elijan desempeñarse el día de mañana. Así lo aseguró Macarena González, de séptimo primera, quien aprendió "a hacer presupuestos, llevar a cabo un proyecto y más que nada a trabajar en equipo". "Eso nos unió como si fuéramos un solo curso", afirmó la joven. A lo largo del 2017 y en el marco de GEN Técnico, Tenaris invirtió en infraestructura y en formación tanto para alumnos como docentes. En total, fueron 1.153 las horas de capacitación técnica y desarrollo de proyectos; y 280 las destinadas a capacitación actitudinal. En tanto, 24 alumnos realizaron prácticas profesionalizantes en planta. La inversión total fue de $1.570.000, la cual, entre otras iniciativas, posibilitó la construcción en las dos escuelas de talleres de soldadura totalmente equipados. "Ha sido un proyecto motivador, porque se han desarrollado tecnologías y se ha superado cada etapa, enriqueciéndose alumnos y docentes", afirmó el director de la EET Nº2, Carlos García. Por su parte, la titular de la EET Nº4, Mabel Formigoni, reconoció el acompañamiento de Tenaris porque "permite desarrollar proyectos donde los chicos pueden plasmar todas sus ideas, concretar intenciones y materializar pensamientos". El jueves la presentación de los trabajos finales fue seguida de cerca por el director de Fabricación de TenarisSiderca, Santiago Cerri, que ya había visitado a los chicos cuando estuvieron en la planta y también en sus propios talleres. Cerri consideró como "muy ambiciosos" los proyectos 2017 al haber demandado "un esfuerzo grande tanto técnico como personal". "Tenaris apoya estas iniciativas no solo por su histórico compromiso con la comunidad, sino porque también a futuro puede nutrirse de estos chicos. Ellos pueden marcar la diferencia contando con conocimientos técnicos de alta complejidad e incorporando desde temprano conceptos de seguridad, uno de los motores principales de nuestra excelencia industrial", remarcó el responsable operativo. GEN Técnico es un programa educativo de Tenaris que tiene como objetivo reducir la brecha entre la formación técnica y el perfil de egresados requerido por la industria. El acto de cierre fue acompañado también por autoridades de la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" de Campana, institución que el año próximo podría sumarse al programa. La vara quedó alta, pero el gen industrial está listo para ser pasado a nuevas generaciones.

ALUMNOS DE LA EET Nº4 PRESENTARON UN AUTO IMPULSADO A ENERGÍA SOLAR.





Para compartir lo hecho en la EET Nº2, los estudiantes armaron una maqueta de un aula con un panel solar proveyéndole electricidad real.





A lo largo del 2017 y en el marco de GEN Técnico, Tenaris invirtió en infraestructura y en formación tanto para alumnos como docentes.



Cerró una nueva edición del programa GEN Técnico que impulsa Tenaris

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: