Los efectos del sol sobre la piel sensible y la piel problemática







Efectos positivos y negativos de los rayos UV Las personas con tez cutánea clara sufren de alergias solares; por otra parte, las que han sido sometidas a tratamientos dermatológicos son más propensas al daño causado por el sol que aquellas con piel sana. Este es el motivo por el cual es esencial conocer los efectos de los rayos UVA y UVB con objeto de prevenir el daño solar. Efectos positivos y negativos de los rayos UV Es bien sabido que el sol posee numerosos efectos positivos: la luz solar ayuda a que nuestro cuerpo produzca vitamina D, que es favorable para los huesos, la musculatura y el sistema inmunitario del organismo. Su luz visible estimula la producción de endorfinas, que son beneficiosas para las personas afectadas de depresión, en tanto que su luz infrarroja contribuye a mejorar la circulación e incrementar el metabolismo y la productividad. Sin embargo, la luz solar también puede ser nociva y su sobreexposición puede conducir a lesiones cutáneas graves, como el envejecimiento prematuro, la alergia solar e incluso el cáncer de piel. Es por tanto crucial proteger la cara y el cuerpo frente a los efectos negativos de los rayos UVA y UVB. Esto es especialmente importante en la piel infantil, que es mucho más delgada y más sensible y, en consecuencia, más vulnerable al daño solar, que la piel del adulto. La luz solar estimula la producción de endorfinas, que son responsables de la felicidad. La radiación UVA está presente todos los días y en el trascurso de cada día. Los rayos UVA pueden pasar prácticamente sin impedimento a través de las capas de nubes y pueden atravesar incluso el vídrio. Penetran profundamente en la capa inferior de la piel (dermis) y desempeñan un papel muy importante en el daño solar a largo plazo, como envejecimiento prematuro de la piel, alergia solar (EPL), otras fotodermatosis, inmunosupresión, daño indirecto en el ADN, y lesiones oculares o retinianas. La radiación UVB es responsable de lesiones solares agudas, como eritema solar, daño directo en el ADN y cánceres de piel, así como lesiones oculares y retinianas, los rayos UVB fluctúan durante el día y su potencia máxima aparece en torno al mediodía. Mientras que los rayos UVA penetran profundamente dentro de las capas cutáneas, los rayos UVB afectan a la epidermis y pueden causar quemaduras y daños cutáneos, especialmente en verano.





