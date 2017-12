La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/dic/2017 HCD: Aprueban régimen para el blanqueo de construcciones no declaradas







Fue durante la sesión de prórroga del último lunes del Concejo Deliberante. Prevé el cobro de Derechos de Construcción, Tasa de Barrido, Limpieza y Servicios Generales, y la Tasa de Red Vial a partir del 1 de enero y también de forma retroactiva. Hay importantes descuentos según el cronograma de pago adoptado. El Gobierno logró que el Honorable Concejo Deliberante aprobara en la noche del lunes un plan integral de regularización de metros cuadrados construidos no declarados, una medida que apunta a combatir la evasión fiscal en el mercado inmobiliario local. El sistema, denominado en el texto de la ordenanza "Régimen Excepcional de Normalización para Construcciones no Declaradas", prevé como base de cálculo tributaria la cuantía de metros cuadrados construidos. A partir del 1 de enero, los contribuyentes que se adhieran a él deberán actualizar sus pagos por Derechos de Construcción, Tasa de Barrido, Limpieza y Servicios Generales, y la Tasa de Red Vial. Asimismo, estos conceptos serán cobrados de forma retroactiva "hasta el plazo de exigibilidad tributaria". El "período de normalización y regularización" abarca todo el 2018 para los Derechos de Construcción, mientras que para las tasas se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto. Asimismo, la ordenanza determina una serie de importantes descuentos dependiendo del plazo en que sean saldadas las deudas. Paralelamente, exceptúa del pago retroactivo a las personas físicas que resulten ser titulares registrales de un único inmueble cuyo metraje fue determinado de base imponible, siempre que tenga su domicilio efectivo allí; y a las asociaciones civiles sin fines de lucro. El Ejecutivo fundamentó la ordenanza en la necesidad de "regular la estructura urbana y mejorar la economía productiva e inmobiliaria local". La herramienta recaudatoria le "posibilitará al Municipio acceder a información fidedigna y genuina de las superficies construidas y los establecimientos productivos en funcionamiento", algo de gran "importancia en lo relativo al registro de datos catastrales, con impacto no solo en materia tributaria (…) sino también en cuanto a la formación de políticas para la prestación de servicios y planificación de territorio urbano". El Régimen Excepcional de Normalización para Construcciones no Declaradas "se constituye en una instancia pensada para quienes están en el sistema pero que se encuentran ante una necesidad de regularizar la situación tributaria o infraccionar ante el Municipio", por lo que es "imprescindible instaurar un modelo que sea sustentable en el tiempo", explicó el Municipio en los considerandos del texto normativo. El lunes en el recinto, la oposición en su conjunto rechazó acompañar la puesta en vigencia de la moratoria. Según el concejal Carlos Gómez de la UV Más Campana, "se está cambiando la base imponible sin modificar las ordenanzas Fiscal e Impositiva", no está claro "el impacto" del régimen regulatorio y, en caso de un aumento impositivo, es necesario "llamar a Mayores Contribuyentes" para su sanción. Además, señaló que los cobros "no pueden ser retroactivos" como regla el proyecto. La ordenanza fue aprobada entonces solo con los votos del bloque de Cambiemos.

EL EJECUTIVO FUNDAMENTÓ LA ORDENANZA EN LA NECESIDAD DE “REGULAR LA ESTRUCTURA URBANA Y MEJORAR LA ECONOMÍA PRODUCTIVA E INMOBILIARIA LOCAL". FUE APROBADA EN LA SESIÓN DE PRÓRROGA DEL LUNES.





EL PROYECTO FUE APROBADO CON EL VOTO DEL OFICIALISMO. DESDE EL EJECUTIVO ARGUMENTARON LA NECESIDAD DE “REGULAR LA ESTRUCTURA URBANA Y MEJORAR LA ECONOMÍA PRODUCTIVA E INMOBILIARIA LOCAL". Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/wwnDH7MqUp HCD CAMPANA 4 DE DICIEMBRE DE 2017 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de diciembre de 2017

HCD: Aprueban régimen para el blanqueo de construcciones no declaradas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: