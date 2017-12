La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/dic/2017 Entró a robar a la casa lindera y fue sorprendido in fraganti







Tiene 20 años y su accionar fue advertido por una vecina que llamó a la Policía. El joven, junto a una menor de 17, tenía listo para llevarse electrodomésticos, ropa y vajilla. Un joven de 20 años y una menor de 17 fueron aprehendidos el lunes por la noche al ser sorprendidos in fraganti cuando se encontraban dentro de una casa en la que habían preparado diferentes elementos con intenciones de robo. Según trascendió, el hecho ocurrió en Bertolini al 500, en la casa lindera a la que habita el joven, quien utilizó una escalera para sortear el tapial que divide a una propiedad de la otra. Su accionar, alrededor de las 20.30, fue advertido por una vecina de la misma manzana, quien ante los ruidos que provenían de la casa decidió llamar a la Policía. Es que se trataba de una vivienda que se encuentra deshabitada actualmente, dado que su dueña se estaría viviendo temporalmente en la provincia de Córdoba (por lo sucedido, ayer debió presentarse en la Comisaría de nuestra ciudad). Cuando los efectivos policiales (aprovechando el patio de la vecina denunciante) ingresaron a la vivienda en cuestión, se encontraron con que los dos jóvenes habían preparado objetos de electrónica, electrodomésticos, ropa y vajilla, entre otros elementos, con fines de robo. Por ello fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil Nº 2 en el marco de una causa por "Hurto Agravado por escalamiento y la participación de un menor en grado de tentativa".

Imagen ilustrativa.



Entró a robar a la casa lindera y fue sorprendido in fraganti

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: