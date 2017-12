La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/dic/2017 Primera D:

RESULTADOS FECHA 14: Lugano 0-0 Argentino (R); Muñiz 0-1 Centro Español; Juventud Unida 0-1 Lamadrid; Argentino (M) 0-1 Real Pilar; Victoriano Arenas 2-1 Liniers; Puerto Nuevo 1-3 Atlas; y Yupanqui 0-3 Central Ballester. JUEGAN HOY: Deportivo Paraguayo vs Claypole.

En dos acciones separadas por menos de 60 segundos quedó 2-0 abajo a los 15 de la primera parte. Con esa diferencia, la visita le manejó el partido sin mayores inconvenientes. El Auriazul, además, sufrió la expulsión de Kevin Redondo. Este Puerto Nuevo que sufre con las lesiones y las suspensiones también sufrió ayer con Atlas. En una tarde para el olvido, el Auriazul perdió 3-1 como local en un encuentro disputado en cancha de Villa Dálmine. El equipo dirigido por Carlos Hernández pagó muy caro dos desatenciones consecutivas y en menos de un minuto quedó dos goles abajo en el marcador. A partir de allí, el cotejo se le hizo muy cuesta arriba y, encima, Atlas recuperó la confianza que parecía haber perdido con las últimas tres derrotas en fila. Por eso, la victoria del conjunto de General Rodríguez, que a los 31 minutos estiró diferencias, nunca peligró. Ni siquiera por el descuento de Joaquín Montiel en la parte final de la primera mitad. Es que el complemento prácticamente estuvo de más, especialmente luego que Kevin Redondo se convirtiera en un nuevo expulsado del Portuario en la temporada. Así, para Puerto Nuevo, visitar a Claypole en la próxima fecha será ponerle punto final a un semestre que, en los últimos dos meses, después de un comienzo esperanzador, se tornó muy difícil. Recuperar jugadores, sumar refuerzos y probar variantes tácticas serán objetivos a cumplir durante el receso si quiere revertir este complicado presente. EL PARTIDO El juego en cancha de Villa Dálmine comenzó como viene sucediendo las últimas veces que Puerto Nuevo hizo de local en este escenario: con los dos equipos tratando de acomodarse al extenso y óptimo campo de juego Violeta. Por eso, el arranque fue parejo, con el Auriazul buscando generar volumen a partir de toques cortos por el centro de la cancha, con Díaz y Bustamante como ejes de esos movimientos. Sin embargo, esas intenciones se diluían cuando intentaba profundizar, porque el solitario Águila se perdía entre los centrales visitantes y, entonces, la única opción clara para llegar al área Marrón era la potencia de Nicolás Rodríguez por derecha. En ese sentido, el ataque de Atlas parecía más ordenado, con Gnocchi como conductor, intentando hacer ancha la circulación con los laterales. Y justamente, a los 14, la jugada del gol nació en un lateral y llegó hasta el otro costado, luego de una habilitación de Jurchesen a espaldas de Dorregaray, donde apareció Cuenca para enviar un centro al corazón del área que encontró muy solo al experimentado Julio Gauna, quien no tuvo problemas para vencer de cabeza a Rodrigo Ponce De León. Y si el dicho asegura que quien golpea primero, golpea dos veces, en esta oportunidad fue literal. Porque Puerto Nuevo repuso desde la mitad de la cancha, perdió el balón después de dos toques y le permitió a Gnocchi comandar un contragolpe que terminó con un furioso remate de Cuenca desde la derecha para batir por segunda vez la valla local. Sí: en sólo cuestión de segundos, Atlas marcaba por duplicado y establecía una diferencia muy grande, tanto por lo que se había visto hasta el momento como por lo que podía suceder en adelante. Y esa ventaja le dio confianza al equipo del "Rata" Rodríguez, que se afirmó en el campo y comenzó a dominar las acciones en un trámite que se fue calentando, especialmente por el nerviosismo de algunos jugadores locales. La visita siguió encontrando facilidades y Ponce De León debió exigirse a los 21 para evitar el tercero. Después, a los 26, Gnocchi se quedó sin espacio para definir frente al arquero Auriazul tras filtrarse sin inconvenientes entre Montiel y Antoni Rodríguez. Y, a los 31, Gnocchi volvió a aparecer con comodidad entre los dos centrales para cabecear desde el borde del área chica y marcar el 3-0. Con ese tanto, Atlas prácticamente liquidó el pleito. Ni siquiera el descuento de Joaquín Montiel (cabezazo a pelota parada) pareció poner en peligro la victoria del elenco de General Rodríguez. Es que en el segundo tiempo, a pesar de la búsqueda del "Bocha" Hernández con el ingreso del Orlando Sosa por Marcelo Dorregaray (Puerto Nuevo pasó a defender con tres hombres), al equipo de nuestra ciudad le siguió costando muchísimo profundizar sus intentos ofensivos (abusó de los bochazos largos). Y sin pelotas de claridad, la presencia del "Pampa" y Águila se diluía en la lucha propia a la que acostumbran ambos delanteros. Así, apenas una llegada de Sosa por izquierda inquietó al arquero De Rosa, quien se quedó con el balón ante las dudas del volante local para definir. Encima, a los 12 minutos, Kevin Redondo vio la segunda amarilla y terminó expulsado. Con esa roja, el Auriazul perdió a un hombre clave de su mediocampo y, a su vez, quedó muy expuesto, porque entregaba muchos espacios. Sin embargo, Atlas no tuvo decisión para aprovechar esa posibilidad y, aunque contó con situaciones muy favorables, no logró estirar diferencias. Por eso, el pitazo final de Franco Acita le puso fin a 50 minutos (adicionó cinco) que prácticamente estuvieron de más. Y con ese pitazo extendió el mal momento de Puerto Nuevo, que comenzó el campeonato con un invicto de cinco partidos (2 victorias y 3 empates) y que después sólo ganó uno de los siguientes nueve encuentros: frente a Real Pilar, partido que perdería en el Tribunal de Disciplina por la inclusión de siete jugadores mayores de 23 cuando el máximo es seis. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce De León; Brian Carlini, Antoni Rodríguez, Joaquín Montiel, Marcelo Dorregaray; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Eliseo Aguirre, Ezequiel Ramón, Tomás Fumeau, Alex Curto, Ezequiel Ramón, Gustavo Roldán y Orlando Sosa. ATLAS (3): Rodolfo De Rosa; Iván Giménez, Manuel Brandon, Nicolás Pardo, Alexis Barzezevski; Luis Alberto Jurchesen, Franco Ruiz, Román Gnocchi, Silvio Martínez; Matías Cuenca y Julio César Gauna. DT: César Rodríguez. SUPLENTES: Eduardo Vidacovich, Matías Ormart, Italo Portillo, Alan Salvi, Diego Prado, Francisco Bravo Ocampo, Lucas González. GOLES: PT 14m Julio César Gauna (ATL), 15m Matías Cuenca (ATL), 31m Román Gnocchi (ATL) y 42m Joaquín Montiel (PN). CAMBIOS: ST Orlando Sosa x Dorregaray (PN); 20m Pardo x Jurchesen (ATL) y Fumeau x Pablo Sosa (PN); 25m Curto x Rodríguez (PN); 28m Bravo Ocampo x Cuenca (ATL) y 41m González x Gauna (ATL). AMONESTADOS: Bustamante, P. Sosa, N. Rodríguez, O. Sosa y Águila (PN); Giménez, Pardo, Cuenca (ATL). EXPULSADO: ST 12m Kevin Redondo (PN). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Franco Acita.

