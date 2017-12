La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/dic/2017 El Tiempo en Campana:

Comienza una Ola de Calor

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy miércoles comenzará una Ola de Calor que recién tendrá una pausa relativa entre el domingo y el lunes próximos. Para hoy se espera una máxima de 32 grados, con tiempo bueno: habrá sol a la mañana y sol y nubes por la tarde. Soplará una brisa débil del Noreste y la humedad será baja. La situación meteorológica muestra la instalación de una masa de aire caluroso sobre nuestra región y por eso el tiempo tomará un tono definitivamente veraniego, tanto así que posiblemente estemos comenzando la primera Ola de Calor de la temporada. Afortunadamente la humedad se mantendrá contenida y eso ayudará porque no habrá sensación térmica. También colaborará la temperatura que se dará en el período nocturno, que por ahora no será muy alta. Mañana jueves el calor se hará sentir, ahora con 33 o 34 grados de máxima. La nubosidad será variable y se verán algunas nubes de aspecto amenazante. Casi no habrá viento, con un nivel bajo de humedad. El viernes el tiempo será caluroso e inestable. No habría que descartar alguna tormenta en la madrugada. Si se día, será aislada y pasajera. Durante el día convivirán las nubes con el sol en el cielo y al temperatura rondará los 35 grados. El sábado las nubes estarán pasando y cambiará el viento al Sudoeste. Ese cambio no traerá un descenso de la temperatura, y entonces el calor de verano tendrá una nueva jornada de vigencia. El domingo se atenuará un poco la temperatura, pero igual hará calor. Será un día de sol pleno. Pronósticos Hoy, miércoles 6: el cielo variará de despejado algo parcialmente nublado. Será un día caluroso, con 17 grados de mínima y 32 grados de máxima. El viento soplará débil del Noreste. Mañana, jueves 7: estará caluroso, con 18 grados de mínima y 33 grados de máxima. La nubosidad será variable y el viento soplará débil de direcciones variables. Viernes 8: seguirá caluroso, con 20 grados de mínima y 34 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y el tiempo se presentará inestable. El viento soplará débil del sector Norte.



